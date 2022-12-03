Евгений Петросян прокомментировал свою смерть: «Не дождутся!»

Юморист не понимает, зачем автор ролика вводит людей в заблуждение. «Не знаю, зачем этот извращенец так поступает, но он уже таким же образом (судя по предыдущему видео на канале) „похоронил“ не одного меня, а многих известных артистов. Я в сомнении: как относиться к этому факту? С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. Теперь с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — написал в личном блоге Евгений Ваганович.