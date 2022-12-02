НАДОЛГО ЛИ? ⟩ Красный диплом МГУ, арт-дилер и дочь чиновников: рассекретили очередную новую пассию Тимати

Еще недавно казалось, что Тимати остепенился — уж слишком долго рядом с ним видели красавицу-модель Валентину Иванову, которую одобрила даже его несговорчивая мама. Как вдруг музыкант нашел новую любовь — арт-дилера Паулину.
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Парочка появилась вместе на одном из культурных мероприятий Москвы, что стало неожиданностью для поклонников артиста. А вот в светской тусовке уже давно шепчутся о том, что Тимати и Паулина встречаются. Пока непонятно, как познакомились влюбленные — скорее всего, их сблизила страсть к искусству.
«Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo»,– рассказал источник Starhit
Паулина — арт-дилер и известный куратор выставок, по слухам, именно она помогала Тимати подбирать коллекцию предметов искусства со всего света. В ее копилке сотрудничество со многими музеями, а также антикварный салон.
В отличие от других спутниц «мистера BlackStar», Паулина получила высшее образование и даже имеет красный диплом МГУ, а также корочку из института «Сотбис» в Лондоне. По слухам, у нее очень влиятельные родители, которые поддерживают начинания дочери.
Вместе с Тимати девушка уже отдыхала в Дубае в элитном отеле Jumeirah Al Naseem. Парочку заметили вместе, но тогда никто не придал этому значения.