НАДОЛГО ЛИ? ⟩ Красный диплом МГУ, арт-дилер и дочь чиновников: рассекретили очередную новую пассию Тимати

Парочка появилась вместе на одном из культурных мероприятий Москвы, что стало неожиданностью для поклонников артиста. А вот в светской тусовке уже давно шепчутся о том, что Тимати и Паулина встречаются. Пока непонятно, как познакомились влюбленные — скорее всего, их сблизила страсть к искусству.

«Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo»,– рассказал источник Starhit

Паулина — арт-дилер и известный куратор выставок, по слухам, именно она помогала Тимати подбирать коллекцию предметов искусства со всего света. В ее копилке сотрудничество со многими музеями, а также антикварный салон.

В отличие от других спутниц «мистера BlackStar», Паулина получила высшее образование и даже имеет красный диплом МГУ, а также корочку из института «Сотбис» в Лондоне. По слухам, у нее очень влиятельные родители, которые поддерживают начинания дочери.