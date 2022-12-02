«Устал считать деньги»: Владимир Левкин рассказал, почему ушел из группы «На-На»
«Устал считать деньги»: Владимир Левкин рассказал, почему ушел из группы «На-На»
Левкин признался, что во время работы в коллективе давал по 900 концертов в год. Он назвал такое количество выступлений «самой большой проблемой».
«Деньги устал считать», – пошутил артист.
По словам журналистки Алены Жигаловой, продюсер группы Бари Алибасов назвал Левкина самым проблемным участником. «Пойми, он (Алибасов) человек – праздник. Это по жизни. Он всегда так себя вел», – отметил певец.
Ключевые слова