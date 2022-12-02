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«Устал считать деньги»: Владимир Левкин рассказал, почему ушел из группы «На-На»

Limon.ee
«Устал считать деньги»: Владимир Левкин рассказал, почему ушел из группы «На-На»
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Группа "На-На"
Группа "На-На" Фото: Mikhail Japaridze

Певец Владимир Левкин рассказал, почему ушел из группы «На-На», сообщает «Рамблер».

Левкин признался, что во время работы в коллективе давал по 900 концертов в год. Он назвал такое количество выступлений «самой большой проблемой».

«Деньги устал считать», – пошутил артист.

По словам журналистки Алены Жигаловой, продюсер группы Бари Алибасов назвал Левкина самым проблемным участником. «Пойми, он (Алибасов) человек – праздник. Это по жизни. Он всегда так себя вел», – отметил певец. 

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