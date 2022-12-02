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ВИДЕО ⟩ Случайно попало в Сеть: эстонский певец заснял видео, которое раскрыло тайну ДТП

Кетлин Крузе
Случайно попало в Сеть: эстонский певец заснял видео, которое раскрыло тайну ДТП
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Фото: Kuvatõmmis videost

«Я ничего не могла понять, это была какая-то загадка», – рассказала жительница таллиннского района Каламая,которая неожиданно обнаружила разбитое окно автомобиля. Что именно произошло, стало известно благодаря видео, распространившемуся в социальных сетях.

«Первая мысль была, что, возможно, кто-то проезжал мимо по улице..... Какой-то вандализм», – говорит женщина, живущая в районе Теллискиви в Таллинне, которая в пятницу на прошлой неделе обнаружила, что стекло заднего окна автомобиля, припаркованного перед ее домом, разбито.

Днем 25 ноября, около 15:00, ей позвонил ее муж, который обнаружил, что одно из окон ее черного Mercedes-Benz разбито. «Машина стояла перед домом... Квартира находится в очень оживленном районе, но мы постоянно там паркуемся, и ничего подобного не случалось», – сказала она.

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