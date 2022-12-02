ВИДЕО ⟩ Случайно попало в Сеть: эстонский певец заснял видео, которое раскрыло тайну ДТП

«Первая мысль была, что, возможно, кто-то проезжал мимо по улице..... Какой-то вандализм», – говорит женщина, живущая в районе Теллискиви в Таллинне, которая в пятницу на прошлой неделе обнаружила, что стекло заднего окна автомобиля, припаркованного перед ее домом, разбито.

Днем 25 ноября, около 15:00, ей позвонил ее муж, который обнаружил, что одно из окон ее черного Mercedes-Benz разбито. «Машина стояла перед домом... Квартира находится в очень оживленном районе, но мы постоянно там паркуемся, и ничего подобного не случалось», – сказала она.