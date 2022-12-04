Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ждет счастье в декабре 2022

Астролог Павел Глоба считает, что декабрь станет месяцем возможностей, и если их правильно использовать, то можно сделать счастливым весь следующий год. Звезды особенно благоволят нескольким знакам, но смогут ли они распознать знаки судьбы – большой вопрос, ведь те скрыты под сонмом неприятностей.

По мнению Глобы, в декабре стоит завершить ранее начатое и отправиться в 2023-й с минимумом проблем. Четыре знака должны приглядеться к событиям, запастись терпением, и уже во второй декаде фортуна повернется к ним лицом.

Овен

Огненные упрямцы почувствуют себя настоящими везунчиками, потому что в декабре сбудется даже то, о чем они не могли мечтать. Активность Овнов позволит им воспользоваться шансом закрыть все гештальты 2022-го и прийти в 2023 с новыми проектами и идеями, которым будет сопутствовать финансовый успех.

Глоба советует обратить внимание на личную жизнь, в которой у Овнов скопилось немало нерешенных задач. Если же они одиноки, то не стоит опускать руки и продолжить поиски любимого человека. Ведь создание семьи для них важно, а одиночества Овны на дух не переносят.

Если же будут трудности, то на помощь придут друзья, которые всегда готовы откликнуться на зов огненного знака. Его представители могут не сомневаться, что месяц будет счастливым.

Близнецы