Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ждет счастье в декабре 2022
Астролог Павел Глоба считает, что декабрь станет месяцем возможностей, и если их правильно использовать, то можно сделать счастливым весь следующий год. Звезды особенно благоволят нескольким знакам, но смогут ли они распознать знаки судьбы – большой вопрос, ведь те скрыты под сонмом неприятностей.
По мнению Глобы, в декабре стоит завершить ранее начатое и отправиться в 2023-й с минимумом проблем. Четыре знака должны приглядеться к событиям, запастись терпением, и уже во второй декаде фортуна повернется к ним лицом.
Овен
Огненные упрямцы почувствуют себя настоящими везунчиками, потому что в декабре сбудется даже то, о чем они не могли мечтать. Активность Овнов позволит им воспользоваться шансом закрыть все гештальты 2022-го и прийти в 2023 с новыми проектами и идеями, которым будет сопутствовать финансовый успех.
Глоба советует обратить внимание на личную жизнь, в которой у Овнов скопилось немало нерешенных задач. Если же они одиноки, то не стоит опускать руки и продолжить поиски любимого человека. Ведь создание семьи для них важно, а одиночества Овны на дух не переносят.
Если же будут трудности, то на помощь придут друзья, которые всегда готовы откликнуться на зов огненного знака. Его представители могут не сомневаться, что месяц будет счастливым.
Близнецы
В целом удачный год для знака завершится не менее приятным декабрем. По мнению Глобы, он подарит Близнецам удивительные возможности, и позитивное настроение будет царить в новогоднюю ночь.
С легким сердцем представители знака могут откликаться на призывы судьбы использовать шансы стать во главе новых проектов, проявлять инициативу в декабре вообще будет хорошей идеей, и Близнецы испытают творческий подъем.
А в конце месяца стоит обратить внимание на личную жизнью, вернуться мыслями в семью и отправиться на романтическое свидание. Одиноким Близнецам стоит поискать вторую половинку, для этого стоит просто привести себя в порядок, и она появиться как по волшебству.
Весы
Первый месяц зимы начнется для Весов с ощущения полноты жизни, которой они смогут наслаждаться, занимаясь любимой работой. Если же профессиональные хлопоты покажутся чересчур утомительными, то всегда можно переключиться на хобби или личную жизнь.
Глоба считает, что аналитический разум Весов поможет им разобраться с проблемами в короткие сроки, а легкий воздушный характер позволит избежать при этом конфликтов с окружающими.
Во второй половине месяца Весы внезапно поймут, что счастливы. А к Новому году и застолью они придут не одинокими, потому что найдут пару мимоходом, не прилагая особых усилий. Неизвестно, правда, останется ли он с ними после праздников: Глоба советует поискать кого-то более подходящего в 2023 году.
Семейным Весам стоит применить эстетический талант в украшении дома – удовольствие в итоге получат как домашние, так и сами представители знака.
Стрелец
Стремительным Стрельцам пора научиться избегать излишнего риска, но и медлить не стоит: Глоба поясняет, что огненный знак окажется перед сонмом задач, решать которых надо будет немедленно. Не сбавляя темпов, им удастся достичь своих целей и уже в январе пожинать плоды успеха.
Именно в декабре Стрельцы чувствуют себя в тонусе, ведь большинство из них именно в первый месяц зимы отмечают свой день рождения. У них достаточно сил, чтобы взяться за любые дела, они просто фонтанируют идеями.
Однако в личной жизни Глоба советует представителям знака быть более скрытными: счастье в этой сфере становится головной болью для завистников, но негатива можно избежать, если хранить интимную гармонию в секрете. Если же Стрельцам станет грустно, то поможет общение с родными, которые относятся к своим домашним непоседам с любовью и пониманием.