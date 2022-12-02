Наступили холода. Чтобы разобраться, как правильно ухпживать за волосами зимой, мы обратились за советом к эстонскому стилисту Денису Коваленко. Читаем и берем на карандаш!
Как ухаживать за волосами зимой: советут эстонский стилист Денис Коваленко
Волосы становятся сухими и тусклыми, потому что они сохнут из-за отопления и более частого использования фена. Поэтому зимой волосы нуждаются в уходе больше, чем в другие времена года.
Денис Коваленко советует
1. Зимой надо отложить в сторону все увлажняющие средства и перейти на питательные. При минусовой температуре вода превращается в лед, кутикула волоса расширяется, ломается, волос повреждается.
2. Носите шапку из натуральных материалов, чтобы не создавать эффект парника.
3. Чаще используйте питательные маски для волос или несмываемые спрей-кондиционеры. И смотрите, чтобы маски были не на водной основе.
4. Наносите на волосы специальное профессиональное масло.
5. Периодически посещайте парикмахерскую и постригайте кончики волос. Сухие концы никогда никому не добавляют красоты.
Но что делать, чтобы сохранить объем волос? Под шапкой, мягко говоря, волосы приглаживаются и от пышной прически не остается и следа.
«Пользуйтесь сухими шампунями, с помощью которых вы можете взбодрить волосы, и тогда шапка тогда не сильно уберет объем», – учит Коваленко. – Можно делать начес. Берете прядь, аккуратненько делаете легкий начес по всей длине, а потом уже вторым заходом дочесываете до корня. Корень остается объемным, а концы можно расчесать».
Стилист говорит, что не стоит мыть волосы, наклонив голову вниз. «Это не сделает волосы объемными, – уверяет Денис. – Вы подняли голову, и мокрые волосы от веса сразу же упадут. Сушите голову феном в такой позе. В домашних условиях это один из самых удобных и действенных методов сохранения объема».