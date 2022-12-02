Как ухаживать за волосами зимой: советут эстонский стилист Денис Коваленко

Волосы становятся сухими и тусклыми, потому что они сохнут из-за отопления и более частого использования фена. Поэтому зимой волосы нуждаются в уходе больше, чем в другие времена года.

Денис Коваленко советует

1. Зимой надо отложить в сторону все увлажняющие средства и перейти на питательные. При минусовой температуре вода превращается в лед, кутикула волоса расширяется, ломается, волос повреждается.

2. Носите шапку из натуральных материалов, чтобы не создавать эффект парника.

3. Чаще используйте питательные маски для волос или несмываемые спрей-кондиционеры. И смотрите, чтобы маски были не на водной основе.

4. Наносите на волосы специальное профессиональное масло.

5. Периодически посещайте парикмахерскую и постригайте кончики волос. Сухие концы никогда никому не добавляют красоты.

Но что делать, чтобы сохранить объем волос? Под шапкой, мягко говоря, волосы приглаживаются и от пышной прически не остается и следа.

«Пользуйтесь сухими шампунями, с помощью которых вы можете взбодрить волосы, и тогда шапка тогда не сильно уберет объем», – учит Коваленко. – Можно делать начес. Берете прядь, аккуратненько делаете легкий начес по всей длине, а потом уже вторым заходом дочесываете до корня. Корень остается объемным, а концы можно расчесать».