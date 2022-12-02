Ученые обнаружили опасный «зомби-вирус» во льдах Сибири

Так, российские, французские и немецкие ученые обнаружили на территории России, в Сибири, «зомби-вирус», который был закупорен в замерзшем озере 48 500 тысяч лет! Пока что прогнозы утешают: заболевание опасно только для амеб. Но даже исследователи не берутся утверждать, что в вечной мерзлоте не найдется чего-нибудь опасного уже для человечества.