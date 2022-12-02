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Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких!

Limon.ee
Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких!
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Путешествия в декабре могут быть опасны. Иллюстративное фото
Путешествия в декабре могут быть опасны. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Планеты сложатся в этот период не самым лучшим образом, сообщает teleprogramma.pro.

Тамара Глоба рассказала своим подписчикам, что декабрь является важным месяцем для поездок и планирования путешествий.

«Наиболее удачное время – до третьей декады декабря. Если вы в это время отдыхаете или ставите для себя какие-то крупные цели, будут хорошие возможности», – сказала астролог в эфире своего YouTube-канала.

А вот в период третьей декады месяца путешествия станут опасными! Тамара Глоба настоятельно советовала всем внимательно отнестись к этому предостережению планет. «В конце декабря и самом начале января будьте очень внимательны в дороге! Это время не самое удачное для путешествий и переездов», – предостерегла астролог.

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