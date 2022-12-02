Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких!

Тамара Глоба рассказала своим подписчикам, что декабрь является важным месяцем для поездок и планирования путешествий.

«Наиболее удачное время – до третьей декады декабря. Если вы в это время отдыхаете или ставите для себя какие-то крупные цели, будут хорошие возможности», – сказала астролог в эфире своего YouTube-канала.