Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких!
Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких!
Тамара Глоба рассказала своим подписчикам, что декабрь является важным месяцем для поездок и планирования путешествий.
«Наиболее удачное время – до третьей декады декабря. Если вы в это время отдыхаете или ставите для себя какие-то крупные цели, будут хорошие возможности», – сказала астролог в эфире своего YouTube-канала.
А вот в период третьей декады месяца путешествия станут опасными! Тамара Глоба настоятельно советовала всем внимательно отнестись к этому предостережению планет. «В конце декабря и самом начале января будьте очень внимательны в дороге! Это время не самое удачное для путешествий и переездов», – предостерегла астролог.