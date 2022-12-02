ПЕРЕЛОМИТСЯ! ⟩ Жена шеф-повара Ивлева показала пугающие кадры после операции на талии

30-летняя женщина призналась, что решилась на это не для того, чтобы похудеть. Она опубликовала в соцсетях шокирующие кадры, на которых продемонстрировала изменившиеся параметры.

«Сбылась мечта человека. Я сделала узкую талию! В корсете нужно ходить три месяца. Это до января. И уже тогда на наших любименьких Мальдивах я буду звездить своей новой талией. Еще я убрала диастаз. Очень крутые ощущения теперь, ощущаю, что все собрано и плотно. Теперь я от вас ничего не скрываю. Можно не прятаться и не снимать только лицо. Показываю все, как есть», – написала брюнетка в личном микроблоге.