Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Тельцу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Тельцу набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится, то перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.
Близнецы
Энтузиазма Близнецам не занимать. Они будут по-настоящему увлечены тем, что делают, даже если их участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело: в хорошем настроении Близнецов или же в том, что они будут ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Близнецов обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним и не раз в течение дня спросят их совета.
Рак
Лев
Лев будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Льву встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Льва найдутся дела за пределами четырех стен. Смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.
Дева
От Девы потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу. Просто если Дева не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят ее на второй план, присвоив себе ее идеи и заслуги. Так что другого варианта у Девы просто нет: либо она смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.
Весы
Скорпион
С самого утра Скорпион с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Скорпиону использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему противопоказана: погруженный в свои мысли Скорпион просто не услышит слова окружающих.
Стрелец
У Стрельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Стрельца попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Стрельца есть все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.
Козерог
Козерог рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Козерога, отодвинув его в сторону. А может быть, Козерогу предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко.
Водолей
В делах Водолею может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Водолея практически на любом этапе и в любых делах. Исправить положение Водолей сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро.
Рыбы
Девизом жизни Рыб станет безапелляционное «я сам». Звезды гороскопа не склоняют их к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие их решения могут казаться неожиданными, а высказывания самонадеянными. Однако на самом деле Рыбы не склонны рубить сгоряча, и если они за что-то взялись, значит, готовы нести ответственность за результат. Так что близким людям Рыб достаточно просто им не мешать. Все остальное Рыбы сделают сами, добившись неплохих результатов, сообщает 1001goroskop.ru.