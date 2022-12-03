Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака

День Весов напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И, наоборот, набрав хорошую скорость, Весы обнаружат, что любое дело спорится в их руках. Так что разогнаться Весам просто необходимо, даже если для этого им понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Весы еще долго не смогут остановиться. Они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел.

Скорпион

С самого утра Скорпион с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Скорпиону использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему противопоказана: погруженный в свои мысли Скорпион просто не услышит слова окружающих.

Стрелец

У Стрельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Стрельца попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Стрельца есть все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Козерог