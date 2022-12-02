НЕСЛЫХАННО! ⟩ Водитель автобуса сидит в телефоне, находясь за рулем. «Управляешь автобусом животом?!»

В редакцию прислали ссылку на видео в группу EZ-дуны в Facebook, где видно, как водитель автобуса пользуется телефоном во время вождения и, видимо, проверяет электронную почту. Из окна видно заснеженную дорогу, а впереди автобуса едет грузовик. По словам отправителя, на видео показан автобус фирмы Ecolines.

«Водитель автобуса Ecolines мастерски водит животом, играя на мобильном телефоне», – написал читатель, отправивший видео в редакцию. Человек, разместивший видео в группе Facebook, сказал, что он также отправил видео автобусной компании Ecolines.

Многие спрашивают под видео: «Кто-то что-то сказал водителю?» Кто-то иронизирует: «Он профи, он может». Кто-то считает, что все же надо было сразу сделать водителю замечание, а не снимать ситуацию на видео. «Сказать водителю в лицо, предупредить фирму перевозчика – это максимальная польза, а вот снимать из-за спины при этом не набравшись смелости на месте выяснить вопрос...» – говорит Алина.

Комментируя видео, Евгений считает, что люди должны постоять за свою безопасность и сразу же сделать замечание, если увидят неподобающее поведение. «Больше всего раздражает в этой ситуации, тупизм людей, которые боятся открыть рот, в целях своей же безопасности.».

Портал Elu24 направил запрос в автобусную компанию по поводу этого видео, также попытались получить ответ по телефону. В Ecolines пообещали разобраться в этом вопросе и дать ответ. Мы добавим комментарий автобусной компании как можно скорее.