Каким 4 знакам Зодиака может крупно повезти до Нового года

Декабрь месяц станет для 4 знаков зодиака нейтральным, но если действовать правильно, то можно поймать удачу за хвост.

По его прогнозу, для Тельца декабрь-2022 обещает быть более-менее ровным месяцем.

«Этот период может ему принести некоторые трудности и стрессы, связанные с финансами. Например, вернувшись с дачи, Телец может обнаружить, что его квартира ограблена», – отметил астролог.

Однако, особенно неблагоприятной для Тельца будет первая декада декабря.

«В первые десять дней не стоит рисковать деньгами, так как никакие риски не будут оправданы, и Телец с большой вероятностью потеряет что-то ценное, например, кольцо или мобильный телефон. В лотерею Тельцу лучше не играть, поскольку он все равно все проиграет», - добавил астролог.

Не лучший месяц для разрешения споров

«Декабрь-2022 у Близнецов будет связан с личной активностью и отношениями с другими людьми. Месяц будет более-менее ровным. В декабре не все действия Близнецов будут поняты другими людьми и правильно интерпретированы, потому в этом месяце важно разговаривать, объяснять свою позицию, пребывать в спокойном состоянии, не нервничать, не лезть на рожон, чтобы доказать кому-то свою правоту», – сказал астролог Главреду.

Это не лучший месяц для разрешения споров в суде и подачи исков, поскольку суд будет проигран, и юридически спорная ситуация разрешится не в пользу представителей знака.