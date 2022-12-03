Чтобы избежать неприятностей в декабре и не потерять все деньги, нужно соблюдать несколько простых правил.
Каким 4 знакам Зодиака может крупно повезти до Нового года
Декабрь месяц станет для 4 знаков зодиака нейтральным, но если действовать правильно, то можно поймать удачу за хвост.
По его прогнозу, для Тельца декабрь-2022 обещает быть более-менее ровным месяцем.
«Этот период может ему принести некоторые трудности и стрессы, связанные с финансами. Например, вернувшись с дачи, Телец может обнаружить, что его квартира ограблена», – отметил астролог.
Однако, особенно неблагоприятной для Тельца будет первая декада декабря.
«В первые десять дней не стоит рисковать деньгами, так как никакие риски не будут оправданы, и Телец с большой вероятностью потеряет что-то ценное, например, кольцо или мобильный телефон. В лотерею Тельцу лучше не играть, поскольку он все равно все проиграет», - добавил астролог.
Не лучший месяц для разрешения споров
«Декабрь-2022 у Близнецов будет связан с личной активностью и отношениями с другими людьми. Месяц будет более-менее ровным. В декабре не все действия Близнецов будут поняты другими людьми и правильно интерпретированы, потому в этом месяце важно разговаривать, объяснять свою позицию, пребывать в спокойном состоянии, не нервничать, не лезть на рожон, чтобы доказать кому-то свою правоту», – сказал астролог Главреду.
Это не лучший месяц для разрешения споров в суде и подачи исков, поскольку суд будет проигран, и юридически спорная ситуация разрешится не в пользу представителей знака.
«Стрессы в декабре-2022 могут быть связаны с проявлением эгоизма и нежеланием принимать другую картину мира. Стоит отслеживать у себя проявления чувства нетерпимости и раздражительности по отношению к чужому мнению. В этом месяце у Близнецов могут разрушиться ненужные им отношения, даже если они не будут специально добиваться этого», – говорится в прогнозе.
Чтобы минимизировать депрессивность декабря и стресс, Близнецам стоит избегать импульсивных действий и необдуманных поступков.
Не стоит браться за решение финансовых вопросов
«Скорпионы обладают уникальной способностью выживать в самых экстремальных ситуациях, для них грядущий непростой декабрь-2022 будет более-менее ровным. В этом месяце у Скорпиона может быть не самое приятное настроение, так как за год накопился стресс, плюс под конец года всплывут различные нерешенные вопросы, с которыми придется разбираться в срочном порядке. Может повыситься уровень агрессии и нервозности, из-за чего возможны даже драки. Потому Скорпиону лучше быть сдержаннее и осторожнее», заявил астролог.
«В первой декаде декабря Скорпиону не стоит браться за решение финансовых вопросов, в частности, давать и брать деньги в долг. Также не стоит инвестировать – есть риск ошибочных вложений. Этот месяц неплох для мелких поездок, обучения и налаживания отношений с близким окружением. Возможны интересные знакомства романтического свойства и просто встречи с приятными людьми», - отмечает астролог.