Кади, два года назад похоронившая любовь всей своей жизни: он сказал, что ненадолго уедет...

Кади – энергичная мать-одиночка, которая только стала жить с любовью всей своей жизни, когда несчастный случай унес жизнь ее возлюбленного. Кади пришлось отложить свои мечты, потому что воспитание детей в качестве родителя-одиночки требует от нее очень большой отдачи. Теперь Кади ищет способы выстоять в жизни и снова начать мечтать, пишет Elu24.