Кади – энергичная мать-одиночка, которая только стала жить с любовью всей своей жизни, когда несчастный случай унес жизнь ее возлюбленного. Кади пришлось отложить свои мечты, потому что воспитание детей в качестве родителя-одиночки требует от нее очень большой отдачи. Теперь Кади ищет способы выстоять в жизни и снова начать мечтать, пишет Elu24.
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Кади, два года назад похоронившая любовь всей своей жизни: он сказал, что ненадолго уедет...
Кади, два года назад похоронившая любовь всей своей жизни: он сказал, что ненадолго уедет...
В четверг в передаче Südamesoov рассказали историю Кади, матери-одиночки, живущей в Имавере. Невыносимо несправедливая судьба поставила молодую женщину в положение, в котором никому не хотелось бы оказаться. В 28 лет Кади пришлось похоронить любовь всей своей жизни.
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