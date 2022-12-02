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Кади, два года назад похоронившая любовь всей своей жизни: он сказал, что ненадолго уедет...

Limon.ee
Кади, два года назад похоронившая любовь всей своей жизни: он сказал, что ненадолго уедет...
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Кади, которая одна воспитывает двоих детей, два года назад пришлось похоронить любовь всей своей жизни.
Кади, которая одна воспитывает двоих детей, два года назад пришлось похоронить любовь всей своей жизни. Фото: Kanal 2

Кади – энергичная мать-одиночка, которая только стала жить с любовью всей своей жизни, когда несчастный случай унес жизнь ее возлюбленного. Кади пришлось отложить свои мечты, потому что воспитание детей в качестве родителя-одиночки требует от нее очень большой отдачи. Теперь Кади ищет способы выстоять в жизни и снова начать мечтать, пишет Elu24.

В четверг в передаче Südamesoov рассказали историю Кади, матери-одиночки, живущей в Имавере. Невыносимо несправедливая судьба поставила молодую женщину в положение, в котором никому не хотелось бы оказаться. В 28 лет Кади пришлось похоронить любовь всей своей жизни.

Деми Изабель и Эмили Элизабет – замечательные маленькие девочки, для которых Кади – и мать, и отец. Она отдает всю себя, чтобы дети ничего не упустили, но судьба их не балует.

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