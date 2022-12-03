Британское издание The Times составило список лучших рождественских рынков Европы, в который вошел и рынок в Таллинне, пишет Estonian world.
ГОРДИМСЯ! ⟩ The Times: Таллиннский рождественский рынок – один из лучших в Европе
«Рождественские базары появились в Германии в позднем Средневековье; один из старейших, в Дрездене, датируется 1434 годом. Хотя немецкие города по-прежнему лидируют по количеству рождественских базаров, сейчас их можно найти по всей Европе», – говорится в предисловии к списку, опубликованному газетой The Times. Так что если вам захотелось штоллена, лебкухена и столько глинтвейна, чтобы потопить "Титаник", то обратите внимание на эти лучшие рождественские базары Европы».
Лучшие рождественские базары Европы, по мнению The Times, находятся в Кельне (Германия), Зальцбурге (Австрия), Берлине (Германия), Будапеште (Венгрия), Праге (Чехия), Страсбурге (Франция), Гетеборге (Швеция), Братиславе (Словакия), Богемии (Чехия), Вене (Австрия), Копенгагене (Дания), Таллинне (Эстония), Брюсселе (Бельгия), Базеле (Швейцария), Эдинбурге (Шотландия), Гданьске (Польша), Меце (Франция), Кракове (Польша), Эсслингене (Германия), Нюрнберге (Германия), Севилье (Испания), Загребе (Хорватия), Брюгге (Бельгия) и в Мерано (Италия).
Добавляя небольшую изюминку к описанию каждого рынка, The Times пишет, что рынок в Таллинне «лучше всего подходит для музыкальных и танцевальных трупп».
«Праздничный Таллинн считается одним из лучших рождественских городов в Европе. Рождественский рынок представляет собой потрясающее зрелище, расположенное в самом сердце красивого средневекового города, где крыши припорошены снегом. Зимой Ратушная площадь заполняется не только более чем 60 деревянными домиками, где продаются венки ручной работы, изделия местных ремесел, сладости, мед и ковры из овчины, но и духовыми оркестрами, звонарями и бесконечными танцевальными труппами", – отмечает The Times.
Одна из старейших общественных рождественских елок
«Прибыв в свой зимний город на настоящих оленьих санях, Санта приветствует детей на празднике, а затем они спешат прокатиться на карусели. Самая большая рождественская елка Эстонии устанавливается перед ратушей ежегодно с 1441 года, что делает ее одной из самых первых в Европе», – добавляет СМИ.
Эстонцы утверждают, что в 1441 году в Таллинне была установлена самая первая публичная рождественская елка в Европе, но латыши, южные соседи Эстонии, оспаривают это, утверждая, что традиция была начата в Риге (историки, кстати, не пришли к согласию ни по одной из версий).
Согласно эстонской версии, первая публичная рождественская елка была установлена в Таллинне гильдией «Братство черноголовых» – объединением местных неженатых купцов, судовладельцев и иностранцев, которое активно действовало в регионе в то время. Елка стала центром ритуала, в ходе которого неженатые купцы пели и танцевали с местными девушками вокруг елки, которую затем сжигали.
Множество развлечений
Как обычно, в этом году на рождественском базаре в Таллинне будет много развлечений, еды и напитков.
На прилавках будут представлены традиционные рождественские блюда – от тушеной квашеной капусты и кровяных колбасок, до более изысканных блюд, таких как утиные ножки или антрекот из оленины. Впервые появится «дом сладостей» – здесь будут выпекаться булочки с корицей и кардамоном по рецепту домашней пекарни Krõbe Kakuke. Как всегда, на рождественском базаре будет представлен огромный выбор пряников. А согреться можно будет чашкой глёгга – глинтвейна с пряностями.
В развлекательной программе участвуют народные танцоры и исполнители со всей Эстонии. По вечерам выходных дней – с раннего вечера пятницы до вечера воскресенья – на сцене рынка каждый час проходят выступления различных исполнителей.
Таллиннский рождественский рынок открыт до 8 января 2023 года.