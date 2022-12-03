ГОРДИМСЯ! ⟩ The Times: Таллиннский рождественский рынок – один из лучших в Европе

Одна из старейших общественных рождественских елок

«Прибыв в свой зимний город на настоящих оленьих санях, Санта приветствует детей на празднике, а затем они спешат прокатиться на карусели. Самая большая рождественская елка Эстонии устанавливается перед ратушей ежегодно с 1441 года, что делает ее одной из самых первых в Европе», – добавляет СМИ.

Эстонцы утверждают, что в 1441 году в Таллинне была установлена самая первая публичная рождественская елка в Европе, но латыши, южные соседи Эстонии, оспаривают это, утверждая, что традиция была начата в Риге (историки, кстати, не пришли к согласию ни по одной из версий).

Согласно эстонской версии, первая публичная рождественская елка была установлена в Таллинне гильдией «Братство черноголовых» – объединением местных неженатых купцов, судовладельцев и иностранцев, которое активно действовало в регионе в то время. Елка стала центром ритуала, в ходе которого неженатые купцы пели и танцевали с местными девушками вокруг елки, которую затем сжигали.

Множество развлечений

Как обычно, в этом году на рождественском базаре в Таллинне будет много развлечений, еды и напитков.

На прилавках будут представлены традиционные рождественские блюда – от тушеной квашеной капусты и кровяных колбасок, до более изысканных блюд, таких как утиные ножки или антрекот из оленины. Впервые появится «дом сладостей» – здесь будут выпекаться булочки с корицей и кардамоном по рецепту домашней пекарни Krõbe Kakuke. Как всегда, на рождественском базаре будет представлен огромный выбор пряников. А согреться можно будет чашкой глёгга – глинтвейна с пряностями.

В развлекательной программе участвуют народные танцоры и исполнители со всей Эстонии. По вечерам выходных дней – с раннего вечера пятницы до вечера воскресенья – на сцене рынка каждый час проходят выступления различных исполнителей.