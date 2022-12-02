Вопиющая бедность! У жителей Эстонии нет денег, чтобы поменять шины на зимние

«Например, эти зимние шины ждут еще своих владельцев. В пунктах шиномонтажа такие стеллажи всегда являются лакмусовой бумажкой, ведь благодаря им становится понятно, у скольких водителей еще не заменены шины. Многие автомобилисты сдают их на хранение на лето. И, как вы видите в этом году, количество зимних шин – очень впечатляющее», – говорит репортер Райво Римм.

По словам директора шиномонтажной мастерской Rehvid Pluss Индрека Кермона, примерно 30 процентов их клиентов по состоянию на 28 ноября еще не сменили шины. Очередей в конце ноября не наблюдалось. «Люди с этой короной совсем обленились, стиль жизни изменился. Многие работают из дома. Автомобиль не используют, резину меняют только тогда, когда нужна машина. И тогда можно на летней резине как на коньках. Неделю назад везде были очереди, но мы всегда говорим, что с 15 октября шины с шипами можно использовать. Резина подорожала, но в общем есть и более дешевые варианты, которые использовать. Все бытовые расходы, коммунальная оплата повысились, это всё сказывается на людях. Количество рассрочек у нас в пункте увеличилось в 2.5 раза. Конец месяца, быть может, все ждут зарплаты», – говорит Индрек Кермона.