По состоянию на 28 ноября у большого количества автомобилей в Эстонии всё еще была летняя резина. Одна из причин – менталитет местных жителей, которые считают, что этот снег вот-вот растает. Но вторая, куда более серьезная проблема, кроется в отсутствии денег. Об этом новый сюжет программы Reporter.
Вопиющая бедность! У жителей Эстонии нет денег, чтобы поменять шины на зимние
«Летние шины и снег, зимние погодные условия. В случае с этим автомобилем, который очень серьезно поврежден, судьбоносным моментом стал тот, когда водитель не поменял летнюю резину. На улице зима уже довольно давно, начиная с 15 октября разрешена зимняя резина. Пообщаемся с полицией, посетим шиномонтажные мастерские и спросим, почему у людей до сих пор летняя резина», – говорит репортер Райво Римм, стоя на парковке рядом с автомобилем, который серьезно пострадал в ДТП.
Времена года всегда одни и те же, зима очень часто наступает внезапно, числа всё те же. Несмотря на то, что зимние шины разрешены с 15 октября, большинство водителей задумываются о замене резины только тогда, когда земля уже белая. Но очень многие не считают первый снег чем-то опасным, ведь он же быстро растает. А в этом году не растаял, прогноз погоды на ближайшие недели тоже не обнадеживает. Мороз и местами снег. Беспечность водителей, не поменявших вовремя шины на зимние, поражает. Из-за таких людей уже произошло достаточно ДТП.
«ДТП произошло достаточно много в связи с летней резиной. Большинство из них незначительные. В Харьюмаа могу назвать минимум три случая, когда у автомобилей была летняя резина. С 1 декабря зимняя резина уже обязательна. Планируем провести рейды, полиция всегда проверяет наличие зимних шин», – говорит Вармо Рейн, руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры.
«Например, эти зимние шины ждут еще своих владельцев. В пунктах шиномонтажа такие стеллажи всегда являются лакмусовой бумажкой, ведь благодаря им становится понятно, у скольких водителей еще не заменены шины. Многие автомобилисты сдают их на хранение на лето. И, как вы видите в этом году, количество зимних шин – очень впечатляющее», – говорит репортер Райво Римм.
По словам директора шиномонтажной мастерской Rehvid Pluss Индрека Кермона, примерно 30 процентов их клиентов по состоянию на 28 ноября еще не сменили шины. Очередей в конце ноября не наблюдалось. «Люди с этой короной совсем обленились, стиль жизни изменился. Многие работают из дома. Автомобиль не используют, резину меняют только тогда, когда нужна машина. И тогда можно на летней резине как на коньках. Неделю назад везде были очереди, но мы всегда говорим, что с 15 октября шины с шипами можно использовать. Резина подорожала, но в общем есть и более дешевые варианты, которые использовать. Все бытовые расходы, коммунальная оплата повысились, это всё сказывается на людях. Количество рассрочек у нас в пункте увеличилось в 2.5 раза. Конец месяца, быть может, все ждут зарплаты», – говорит Индрек Кермона.