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Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке

Limon.ee
Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке
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Монеточка (Лиза Гырдымова)
Монеточка (Лиза Гырдымова) Фото: Viktoria Solomonchuk

Журнал «Лиза» пригрозил судом певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) из-за использования их логотипа в соцсетях. Сейчас исполнительница уже убрала изображение. 

Монеточка опубликовала у себя на странице документ, в котором представители компании заявили, что если она не уберет товарный знак, то ей грозит иск.

«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — заявила Гырдымова в социальных сетях.

Напомним, что весной певец Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей(8000 евро) по делу о плагиате. Музыковедческая экспертиза подтвердила, что песня «Мама, я не зигую» и его хит «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%.

В сентябре задолженность составляла уже 512,5 тыс. рублей (8200 евро), однако позднее исполнительница выплатила более 100 тыс. рублей (1500 евро) задолженности.

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