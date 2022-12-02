Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВОЗМУТИТЕЛЬНО! ⟩ Жительница Таллинна такого от эстонского сыра не ожидала

Трийн Роос Геттер Трумси
,
Жительница Таллинна такого от эстонского сыра не ожидала
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Tairo Lutter

Жительницу Таллинна в холодильнике ожидал неприятный сюрприз. Утром она захотела сделать бутерброд с сыром, а в итоге настроение на весь день было испорчено. Сыр в закрытой вакуумной упаковке, который должен был храниться до конца февраля, заплесневел на несколько месяцев раньше.

Обиднее всего женщине, что свой любимый сыр она купила совсем недавно, и в магазине у него был приличный вид. «К сожалению, это не первый раз, когда сыр покрывается плесенью раньше заявленного на упаковке срока», - написала не съевшая утренний бутерброд огорченная жительница Таллинна в социальных сетях.

«Интересно, это я делаю что-то не так, и что происходит с сыром? К сожалению, это не первый раз, когда сыр покрывается плесенью раньше времени. Я не знаю, что с ним будет, если срок годности на упаковке истечет», - пишет Аннелийс (имя изменено, известно редакции), которая разместила фотографию заплесневелого сыра в социальных сетях.

Ключевые слова
Наверх