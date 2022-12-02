ВОЗМУТИТЕЛЬНО! ⟩ Жительница Таллинна такого от эстонского сыра не ожидала

Обиднее всего женщине, что свой любимый сыр она купила совсем недавно, и в магазине у него был приличный вид. «К сожалению, это не первый раз, когда сыр покрывается плесенью раньше заявленного на упаковке срока», - написала не съевшая утренний бутерброд огорченная жительница Таллинна в социальных сетях.

«Интересно, это я делаю что-то не так, и что происходит с сыром? К сожалению, это не первый раз, когда сыр покрывается плесенью раньше времени. Я не знаю, что с ним будет, если срок годности на упаковке истечет», - пишет Аннелийс (имя изменено, известно редакции), которая разместила фотографию заплесневелого сыра в социальных сетях.