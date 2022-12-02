Жительницу Таллинна в холодильнике ожидал неприятный сюрприз. Утром она захотела сделать бутерброд с сыром, а в итоге настроение на весь день было испорчено. Сыр в закрытой вакуумной упаковке, который должен был храниться до конца февраля, заплесневел на несколько месяцев раньше.
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ВОЗМУТИТЕЛЬНО! ⟩ Жительница Таллинна такого от эстонского сыра не ожидала
Жительница Таллинна такого от эстонского сыра не ожидала
Обиднее всего женщине, что свой любимый сыр она купила совсем недавно, и в магазине у него был приличный вид. «К сожалению, это не первый раз, когда сыр покрывается плесенью раньше заявленного на упаковке срока», - написала не съевшая утренний бутерброд огорченная жительница Таллинна в социальных сетях.