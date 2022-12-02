НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Эстонская певица удивила новой прической: когда мне было около 10 лет, я требовала именно этого...

В этом году Элиза Кольк, снова участвующая в конкурсе Eesti Laul, заставила поклонников в социальных сетях ахнуть от своей новой прически. «Мне так нравится!» – прокомментировал один из Instagram-пользователей снимок, где певица демонстрирует новую прическу.

Актриса и певица Грете Клейн тоже высказала свое мнение: «Hotttt (горячо – ред.)!»

Певица рассказала Elu24, что челка – ее детская мечта. «Я очень счастлива! Челка такая классная! Я чувствую себя намного ярче, и это каким-то образом добавляет мне характера!»

Кольк заявила, что когда ей было около десяти лет, она попросила мать подстричь ей именно такую ​​челку. «Теперь воспоминания возвращаются. Приятно, так сказать, время от времени возвращаться в детство!»

Певицу, проживающую в основном в США, скоро можно будет увидеть на конкурсе Eesti Laul. По словам Кольк, песня Bad Philosophy – о пламенных чувствах, которые не подвластны собственному контролю. «Скорее, это судьба. Эти чувства могут не всегда нравиться самому человеку, и жизнь не может облегчить это», – сказала она в начале ноября. Однако на конкурс Eesti Laul она едет не шутки шутить. «Ты все равно едешь на соревнования, чтобы победить! Я очень надеюсь, что людям понравится эта песня».