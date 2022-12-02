«Приятно иногда вернуться в детство!» – заявила певица Элиза Кольк, сделавшая к зиме новую стрижку, пишет Elu24.
НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Эстонская певица удивила новой прической: когда мне было около 10 лет, я требовала именно этого...
В этом году Элиза Кольк, снова участвующая в конкурсе Eesti Laul, заставила поклонников в социальных сетях ахнуть от своей новой прически. «Мне так нравится!» – прокомментировал один из Instagram-пользователей снимок, где певица демонстрирует новую прическу.
Актриса и певица Грете Клейн тоже высказала свое мнение: «Hotttt (горячо – ред.)!»
Певица рассказала Elu24, что челка – ее детская мечта. «Я очень счастлива! Челка такая классная! Я чувствую себя намного ярче, и это каким-то образом добавляет мне характера!»
Кольк заявила, что когда ей было около десяти лет, она попросила мать подстричь ей именно такую челку. «Теперь воспоминания возвращаются. Приятно, так сказать, время от времени возвращаться в детство!»
Певицу, проживающую в основном в США, скоро можно будет увидеть на конкурсе Eesti Laul. По словам Кольк, песня Bad Philosophy – о пламенных чувствах, которые не подвластны собственному контролю. «Скорее, это судьба. Эти чувства могут не всегда нравиться самому человеку, и жизнь не может облегчить это», – сказала она в начале ноября. Однако на конкурс Eesti Laul она едет не шутки шутить. «Ты все равно едешь на соревнования, чтобы победить! Я очень надеюсь, что людям понравится эта песня».
Это далеко не первый раз, когда Кольк принимает участие в конкурсе вокалистов. В прошлом году она вышла в финал с песней Fire, то же самое произошло в 2015 году с песней Superlove. Оба раза певица занимала третье место.