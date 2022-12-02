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Отказавшегося возвращаться в Россию Леонтьева вычеркнули из «Песни года»

Limon.ee
Отказавшегося возвращаться в Россию Леонтьева вычеркнули из «Песни года»
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Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев Фото: Marina Pushkar

Артист еще летом уехал в Америку, где тридцать лет живет его жена. Ради съемок в популярном проекте возвращаться он отказался, рассказала Woman.

Валерий Леонтьев давно прошел пик своей популярности, его «Дельтаплан» и «Казанова» перекочевали в караоке, а сам артист появляется на концертах исключительно по большим праздникам.

Безбедную старость Валерий Яковлевич обеспечил давно и теперь может себе позволить выступать исключительно для души.

На 3 декабря намечены съемки новой программы, и на них артист не появится.

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