Артист еще летом уехал в Америку, где тридцать лет живет его жена. Ради съемок в популярном проекте возвращаться он отказался, рассказала Woman.
Отказавшегося возвращаться в Россию Леонтьева вычеркнули из «Песни года»
Отказавшегося возвращаться в Россию Леонтьева вычеркнули из «Песни года»
Валерий Леонтьев давно прошел пик своей популярности, его «Дельтаплан» и «Казанова» перекочевали в караоке, а сам артист появляется на концертах исключительно по большим праздникам.
Безбедную старость Валерий Яковлевич обеспечил давно и теперь может себе позволить выступать исключительно для души.
На 3 декабря намечены съемки новой программы, и на них артист не появится.
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