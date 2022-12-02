Леся Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины

«Через Краковец. Очереди небольшие, если не на грузовике. Границу прошла за полтора часа», – ответила телеведущая.

Сейчас телеведущая вернулась в Украину. В начале осени Леся путешествовала по странам Балтии, посетила она и Таллинн. В эстонской столице известная телеведущая встретилась с мэром города Михаилом Кылвартом.