35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 2 декабря в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы, как она пересекает границу Украины и есть ли очереди.
Леся Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Леся Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
«Через Краковец. Очереди небольшие, если не на грузовике. Границу прошла за полтора часа», – ответила телеведущая.
Сейчас телеведущая вернулась в Украину. В начале осени Леся путешествовала по странам Балтии, посетила она и Таллинн. В эстонской столице известная телеведущая встретилась с мэром города Михаилом Кылвартом.
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