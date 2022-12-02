Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Леся Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины

Limon.ee
Леся Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Леся Никитюк в сентябре встретилась с мэром Таллинна Михаилом Кыдвартом.
Леся Никитюк в сентябре встретилась с мэром Таллинна Михаилом Кыдвартом. Фото: Instagram Леси Никитюк

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 2 декабря в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы, как она пересекает границу Украины и есть ли очереди.

«Через Краковец. Очереди небольшие, если не на грузовике. Границу прошла за полтора часа», – ответила телеведущая.

Сейчас телеведущая вернулась в Украину. В начале осени Леся путешествовала по странам Балтии, посетила она и Таллинн. В эстонской столице известная телеведущая встретилась с мэром города Михаилом Кылвартом.

Ключевые слова
Наверх