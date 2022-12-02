ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Таллиннская рождественская ярмарка попала в ТОП-10 престижного журнала

Названный библией мира моды и красоты, Vogue выбрал десять европейских рождественских ярмарок, которые обязательно стоит посетить этой зимой. Среди прочих упоминается рождественская ярмарка в старом городе Таллинна.

В описании сказано, что на протяжении последних шести столетий на исторической Ратушной площади Таллинна каждый год стоит красивая рождественская елка, высота которой в этом году достигает 15 метров.

«Посетите Санта-Клауса, осмотрите прилавки, чтобы найти украшения ручной работы и красивые вязаные изделия из овечьей шерсти. Съешьте квашеную капусту и кровяную колбасу и запейте глинтвейном. Для сладкоежек есть эстонские пипаркооки и пирожные с корицей и кардамоном. Наконец, насладитесь яркими выступлениями народных танцоров и музыкантов», – рекомендует журнал.

Рождественская ярмарка на Ратушной площади. Фото: Mihkel Maripuu

Помимо таллиннской рождественской ярмарки Vogue рекомендует посетить рождественские ярмарки Швейцарии, Австрии, Франции, Германии, Шотландии, Дании, Англии, Италии и Финляндии.

Vogue пишет, что на рождественской ярмарке в соседней Финляндии, в частности на Сенатской площади в Хельсинки, более ста прилавков с множеством подарков ручной работы, а из собора открывается захватывающий вид на рождественский базар.

Рождественская ярмарка на Сенатской площади в Хельсинки. Фото: Kuvatõmmis

Интернет-журнал TravelMag также изучил небольшие рождественские ярмарки в Европе и выбрал двадцать самых выдающихся. Таллиннская рождественская ярмарка также попала в список.

О увиденном в Таллинне TravelMag пишет, что немногие рождественские ярмарки производят такое впечатление, как наша с первой в мире публичной рождественской елкой.

Таллиннская рождественская ярмарка. Фото: Madis Veltman

«В 1441 году местные жители собрались на Ратушной площади в центре Таллинна, чтобы впервые стать свидетелями установки рождественского символа. Но спустя почти шесть столетий столица Эстонии с площадью в форме сердца продолжает сиять маяком рождественских праздников – здесь проходит одна из самых исторических рождественских ярмарок в Европе», – отмечает интернет-журнал.