Уходит эпоха: знаменитый таллиннский ресторан выселили из помещения

«Мы уже давно присматривали себе новое помещение, чтобы было побольше места, но, конечно же, не ожидали, что это придется сделать за 2 рабочих дня или даже в ближайшее время и СРОЧНО!» – написала совладелица ресторана Jahu Полина Ладнова у себя на странице в Facebook.