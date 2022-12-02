«Нам вчера сообщили, что к этому понедельнику мы должны выехать из нашей бургерной». Знаменитый своими бургерами с крабом таллиннский ресторан Jahu заявил об экстренной смене места. Куда переместиться полюбившийся жителям Эстонии и гостям столицы ресторан – пока неизвестно.
Уходит эпоха: знаменитый таллиннский ресторан выселили из помещения
Уходит эпоха: знаменитый таллиннский ресторан выселили из помещения
«Мы уже давно присматривали себе новое помещение, чтобы было побольше места, но, конечно же, не ожидали, что это придется сделать за 2 рабочих дня или даже в ближайшее время и СРОЧНО!» – написала совладелица ресторана Jahu Полина Ладнова у себя на странице в Facebook.
Сейчас ресторан устроил финальное ралли крабовых бургеров, чтобы не оставлять любимых гостей без бестселлера. Забронировать блюдо можно на странице ресторана.
Надеемся на скорейшее разрешение ситуации, и на переезд в лучшее место.
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