ФОТО ⟩ Не уподобляйтесь ИГ и Талибану: в центре Таллинна неизвестный вывесил призыв к Рийгикогу

Вчера вечером, гуляя по заснеженному Таллинну, наш корреспондент обратил внимание на цветной плакат, примотанный скотчем к фонарному столбу. Впрочем, не заметить его действительно очень сложно – уж слишком он яркий, напечатан большими буквами, да еще и на английском языке.