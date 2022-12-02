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ФОТО ⟩ Не уподобляйтесь ИГ и Талибану: в центре Таллинна неизвестный вывесил призыв к Рийгикогу

Limon.ee
Не уподобляйтесь ИГ и Талибану: в центре Таллинна неизвестный вывесил призыв к Рийгикогу
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Фото: limon.ee

Вчера вечером, гуляя по заснеженному Таллинну, наш корреспондент обратил внимание на цветной плакат, примотанный скотчем к фонарному столбу. Впрочем, не заметить его действительно очень сложно – уж слишком он яркий, напечатан большими буквами, да еще и на английском языке.

«Рийгикогу, руки прочь от советского наследия в архитектуре. Не уподобляйтесь ИГ и Талибану!!!» – гласит призыв на плакате в переводе с английского.

Кто вывесил подобное творчество неизвестно, но ясно, что человек был настроен решительно: плакат спрятан от непогоды под целлофановой пленкой и крепко-накрепко примотан скотчем к столбу.

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