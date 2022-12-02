Издание StarHit со ссылкой на анонимные источники сообщает, что актриса Зепюр Брутян беременна от мужа Павла Прилучного, сообщает "Рамблер".
Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка
Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка
Согласно информации издания, у пары появится общий ребенок уже в мае 2023 года. Сообщается, что Брутян наблюдается в клиническом госпитале Лапино, в который обращаются многие звезды шоу-бизнеса.
«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — рассказали в клинике.
По словам источника, беременность актрисы протекает без осложнений, поэтому ей не противопоказаны авиаперелеты.