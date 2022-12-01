Что означает номер квартиры в нумерологии и какая судьба ждет хозяев в зависимости от цифр на двери

Число квартиры 1

Жилище с числом один лучше всего подходит для проживания людей самостоятельных и независимых. Такое место всегда наполнено событиями, которые не позволят хозяину просто валяться на диване и ничего не делать. Покровительствует числу квартиры-единицы Солнце, поэтому, чтобы притянуть удачу, нужно создать вокруг себя как можно больше света с помощью ламп и светильников. Помогут также и красно-оранжевые элементы интерьера.

Число квартиры 2

Если в результате подсчёта получилась двойка, у вас дом любви. Квартира или дом с этим числом идеально подходят для влюблённых людей, желающих построить семью. Атмосфера будет наполнена пониманием, что позволит избежать ссор и скандалов на пустом месте. Но если вы пока ещё не встретили вторую половинку и собираетесь въехать в квартиру-двойку, имейте в виду, что в ней у вас может обостриться чувство одиночества.

Число квартиры 3

Получилось число три? Значит, в вас бурлят энергия и решительность. Тройке покровительствует планета Марс. Поэтому в интерьере должны преобладать красные оттенки, если хотите заручиться помощью космического наставника. Человек, кто живёт в месте под этим числом, активный и общительный, немного упрямый и чётко знающий, как добиться желаемого. Если таких качеств в вас пока нет, Марс поможет их развить.

Число квартиры 4