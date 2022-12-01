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«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» Волочкова в кружевном белье показала растяжку

Limon.ee
«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» Волочкова в кружевном белье показала растяжку
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Shutterstock

46-летняя балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram подборку снимков в кружевном боди.

На одном из фото Волочкова показывает растяжку, стоя на одной ноге.

«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» – прокомментировала одна из подписчиц.

«Второе фото – просто жесть! Лучше бы одно место прикрыли!» – написала другая.

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