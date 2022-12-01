46-летняя балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram подборку снимков в кружевном боди.
«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» Волочкова в кружевном белье показала растяжку
«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» Волочкова в кружевном белье показала растяжку
На одном из фото Волочкова показывает растяжку, стоя на одной ноге.
«Почему шпагат делает она, а стыдно мне?» – прокомментировала одна из подписчиц.
«Второе фото – просто жесть! Лучше бы одно место прикрыли!» – написала другая.
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