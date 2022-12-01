ФОТО ⟩ Вердикт: 23-летний мужчина, убежавший из Вируской тюрьмы, далеко не ушел

Несмотря на свой молодой возраст, 23-летний Анатолий из Нарвы имеет богатое криминальное прошлое. Ограбления квартир и магазинов невозможно пересчитать по пальцам двух рук. Помимо кражи наличных денег, электроники и алкоголя, он был осужден за физическое насилие.

Приговоренный к пяти годам лишения свободы, Анатолий решил самовольно отправиться на свободу 19 июля текущего года, но далеко не ушел. Анатолий, сбежавший из тюрьмы открытого типа, был возвращен в тот же день.

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Руководитель отдела коммуникаций Министерства юстиции Лийс Лумисте прокомментировала это так: «За последние несколько лет больше не было случаев, когда заключенный уклонялся от наказания и покидал территорию в то время, когда он не должен был этого делать».

Анатолий, пытавшийся убежать из тюрьмы, за свой проступок был приговорен к дополнительным девяти месяцам лишения свободы. Таким образом, если учесть уже проведенные в заключении месяцы, Анатолию осталось отбыть в тюрьме пять лет и два месяца.

Лийс Лумисте объяснила, что тюрьма открытого типа – это полуоткрытое здание, где заключенные могут свободно перемещаться между зданием и прогулочным двором в течение дня и отделены от внешнего мира забором. Лумисте отметила, что были также случаи, когда заключенные, находящиеся вне тюрьмы, не вернулись в тюрьму в назначенное время.

«Это редкость, и они так же быстро возвращаются в здание тюрьмы. В этом году такое происходило дважды. «Последнее также было засчитано как умышленное уклонение от наказания», – пояснила Лумисте.

Фото: Tairo Lutter