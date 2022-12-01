Александр Невзоров: «Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна»

Невзоров отметил, что откроется и то, что никакая защита РФ не требовалась и не требуется.

«Пропаганда выдохлась, информационная война проиграна. Скоро станет понятно и то, что кровавую кашу в Донбассе заварил сам Кремль», – отметил он.

Напомним, Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о «фейках» про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.