«Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна, что нет никакого иного "корня", кроме больных фантазий кремлевского фюрера. Правда откроется: Украина вообще не предполагала "нападать" на Россию с ее гигантской "армией", военно-промышленным комплексом и ядерной обороной», – написал он.
Александр Невзоров: «Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна»
Александр Невзоров: «Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна»
Невзоров отметил, что откроется и то, что никакая защита РФ не требовалась и не требуется.
«Пропаганда выдохлась, информационная война проиграна. Скоро станет понятно и то, что кровавую кашу в Донбассе заварил сам Кремль», – отметил он.
Напомним, Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о «фейках» про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию. 3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство, пишет Gordonua.
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