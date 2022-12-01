БЕРЕМЕННОСТЬ КРАСИТ ЖЕНЩИНУ! ⟩ Эстонская королева спорта показала нежнейшие фото, на которых позирует со своим американским мужем

Это Рождество – особенное для Гриффинов, так как следующее Рождество будет уже в семье из пяти человек. Грете ждет ребенка, в феврале у них с Робертом должна родиться третья дочь.

«Самое лучшее, что может сделать отец для своих детей» – это любить их мать! – подписала Грете карусель из двух снимков.