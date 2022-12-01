Эстонская спортсменка Грете Гриффин, которая уже много лет живет в США, поделилась нежными снимками, на которых позирует со своим мужем Робертом Гриффином III.
БЕРЕМЕННОСТЬ КРАСИТ ЖЕНЩИНУ! ⟩ Эстонская королева спорта показала нежнейшие фото, на которых позирует со своим американским мужем
Эстонская королева спорта показала нежнейшие фото, на которых позирует со своим американским мужем
Это Рождество – особенное для Гриффинов, так как следующее Рождество будет уже в семье из пяти человек. Грете ждет ребенка, в феврале у них с Робертом должна родиться третья дочь.
«Самое лучшее, что может сделать отец для своих детей» – это любить их мать! – подписала Грете карусель из двух снимков.
Грете встретила своего мужа в начале 2016 года. Они поженились через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.
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