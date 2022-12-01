Тартуский административный суд отклонил апелляцию пожизненно заключенного Юрия Устименко, в которой серийный убийца просил от Тартуской тюрьмы компенсацию морального ущерба в размере 2000 евро. Серийного убийцу не устраивало, что за его камерой ведется видеонаблюдение, а во время сопровождения на него надели наручники, пишет Elu24.
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Суд отклонил жалобу отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко о том, что его эскортировали в наручниках
Суд отклонил жалобу отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко о том, что его эскортировали в наручниках
Тартуский административный суд отклонил жалобу Юрия Устименко на Тартускую тюрьму решением от 30 ноября, которым серийный убийца требовал от Тартуской тюрьмы компенсацию морального ущерба в размере 2000 евро.