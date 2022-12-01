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Суд отклонил жалобу отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко о том, что его эскортировали в наручниках

Анналийза Кёсс
Суд отклонил жалобу отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко о том, что его эскортировали в наручниках
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Фото: Margus Ansu / Postimees

Тартуский административный суд отклонил апелляцию пожизненно заключенного Юрия Устименко, в которой серийный убийца просил от Тартуской тюрьмы компенсацию морального ущерба в размере 2000 евро. Серийного убийцу не устраивало, что за его камерой ведется видеонаблюдение, а во время сопровождения на него надели наручники, пишет Elu24.

Тартуский административный суд отклонил жалобу Юрия Устименко на Тартускую тюрьму решением от 30 ноября, которым серийный убийца требовал от Тартуской тюрьмы компенсацию морального ущерба в размере 2000 евро.

Процессуальные издержки заявителя, то есть государственная пошлина в размере 60 евро, подлежащая уплате при подаче жалобы, были оплачены эстонским государством.

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