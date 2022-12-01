Эстонский художник, разозливший латышей «своим фаллосом»: первая версия загадочно исчезла в Театре фон Краля

28 октября в Даугавпилсском Центре искусств Марка Ротко в Латвии открылась выставка «Смертельное желание добраться до той стороны жизни» Сандера Раудсеппа, эстонского художника, работающего на Сааремаа. К последней неделе ноября три работы Раудсеппа оказались в центре большого скандала, сообщает kultuur.postimees.ee .

Работы, вызвавшие резонанс в социальных сетях и у жителей города, были сняты с выставки на прошлой неделе под давлением Даугавапилсского самоуправления. «Я не чувствую большой потери из-за удаления той или иной скульптуры с выставки, потому что работа в целом достигла своей цели», – говорит художник.