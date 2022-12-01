Эстонский художник, разозливший латышей «своим фаллосом»: первая версия загадочно исчезла в Театре фон Краля

«Без контекста работа явно шокирует чувствительных верующих людей», – говорит эстонский художник Сандер Раудсепп о своей работе, которая доставила немало хлопот в Латвии. Раудсепп рассказал Elu24, была ли основная задача работы, оскорбившая многих южных соседей, – шокировать.
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28 октября в Даугавпилсском Центре искусств Марка Ротко в Латвии открылась выставка «Смертельное желание добраться до той стороны жизни» Сандера Раудсеппа, эстонского художника, работающего на Сааремаа. К последней неделе ноября три работы Раудсеппа оказались в центре большого скандала, сообщает kultuur.postimees.ee.