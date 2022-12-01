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Эстонский художник, разозливший латышей «своим фаллосом»: первая версия загадочно исчезла в Театре фон Краля

Геттер Трумси
Эстонский художник, разозливший латышей «своим фаллосом»: первая версия загадочно исчезла в Театре фон Краля
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Эстонский скульптор Сандер Раудсепп.
Эстонский скульптор Сандер Раудсепп. Фото: Annika Haas

«Без контекста работа явно шокирует чувствительных верующих людей», – говорит эстонский художник Сандер Раудсепп о своей работе, которая доставила немало хлопот в Латвии. Раудсепп рассказал Elu24, была ли основная задача работы, оскорбившая многих южных соседей, – шокировать.

28 октября в Даугавпилсском Центре искусств Марка Ротко в Латвии открылась выставка «Смертельное желание добраться до той стороны жизни» Сандера Раудсеппа, эстонского художника, работающего на Сааремаа. К последней неделе ноября три работы Раудсеппа оказались в центре большого скандала, сообщает kultuur.postimees.ee.

Работы, вызвавшие резонанс в социальных сетях и у жителей города, были сняты с выставки на прошлой неделе под давлением Даугавапилсского самоуправления. «Я не чувствую большой потери из-за удаления той или иной скульптуры с выставки, потому что работа в целом достигла своей цели», – говорит художник.

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