1 декабря в Музее оккупаций и свободы одна из самых востребованных дизайнеров Эстонии, уроженка Украины Оксана Тандит представила свою капсульную коллекцию «Победа», посвященную надежде Украины на победу. Несколько вещей из новой коллекции Оксаны были выставлены на благотворительный аукцион.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Белый и золотой – надежда и пшеничные поля Украины: эстонский дизайнер Оксана Тандит показала коллекцию «Победа»
«Коллекция светлая, позитивная. В коллекции превалирует белый и золотой цвета, она яркая и посвящена надежде на то, что победа для Украины наступит в самое ближайшее время. Для меня как для дизайнера мода – это язык, позволяющий выражать свои эмоции, – говорит Оксана Тандит. – Я родилась в Украине, там же начала учиться в школе. Я живу в Эстонии уже более 35 лет, но у меня есть родственники в Украине. Поэтому я хотела создать коллекцию, посвященную стране, где я родилась, людям, которые сегодня сражаются там за свою и нашу свободу. Я чувствую, что Vabamu – подходящее место для представления этой коллекции, где можно вспомнить историю, объяснить, что значит потерять свободу и вернуть ее. Свобода – одна из важнейших ценностей. Свобода жить, любить, выбирать, творить. Инструменты дизайнера – это цвет, материал, силуэт. И если вы спросите меня, какого цвета победа, я отвечу: белого как надежда и золотого как пшеничные поля Украины».
Оксана дала порталу Limon.ee эксклюзивное интервью
– Ты примкнула к партии реформ. Почему?
– Потому что это демократическая и либеральная партия, открытая. Мне близко по духу мировоззрение либерал-демократов. Мне хотелось что-то изменить, а не быть только диванным критиком. Сейчас в Эстонии очень много украинских беженцев, недовольство, может быть, русскоязычного населения, и я себя вижу мостом, объединяющим разные языковые группы. Я говорю и на эстонском, и на русском, и на украинском, хорошо интегрирована в эстонское общество, и мне кажется, что я понимаю каждого по-своему и смогу донести некие идеи, как нас всех примирить. Мы одна страна, мы должны быть все вместе единым народом.
– Ты уверена, что соберешь достаточное количество голосов, чтобы пройти в парламент?
– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я вообще не делаю ничего, во что не верю. Я бы хотела, чтобы Эстония осталась свободной страной в свободной Европе. Если это будут голоса, которые дадут бонус тому, чтобы демократия у нас процветала, я буду только рада. Любой результат – это результат и опыт.
– Ты преподаешь эстонский язык украинским беженцам?
– Меня пригласили в Vabaduse Kool, чтобы преподавать дизайнерский курс в прогимназии и гимназии, это 7-11 классы. Меня спросили: могу ли я преподавать на украинском? Я не готова на украинском говорить о дизайне, но сказала, что смогу на эстонском. Это был логичный шаг: почему бы не попробовать? Ребята учат эстонский только два месяца, и мне очень хотелось посмотреть на них, узнать, откуда они, какие они, и мотивировать их на изучение эстонского, показать своим примером, что это не сложно, а интересно, и когда вы знаете язык, то у вас открывается гораздо больше возможностей в обществе. У нас идет взаимообучение: они учат эстонский, я вспоминаю родной язык.
– Наша премьер-министр Кая Каллас часто носит одежду бренда Oksana Tandit. Как бы охарактеризовала ее стиль?
– Мне приятно, когда она одета в наши наряды. Она носит платья всех эстонских дизайнерских марок. Последнее платье мы ей делали 2 года на президентский прием. Она очень занята сейчас, и я думаю, что у нее меньше всего времени, когда идет война, думать о платьях. Я сама пропустила весеннюю коллекцию, это было не то время, как я считала, когда нужно делать показы. И даже этот показ носит больше благотворительный характер. Стиль Каи Каллас классический женственный, она любит платья, а если жакеты, то укороченного силуэта и ярких цветов.
Коллекция была представлена в Vabamu под звуки украинской народной музыки, макияж моделям делала Ксения Линёва, а прически Тамара Корягина.
До 10 декабря на официальной странице дизайнера в Фейсбуке проходит благотворительный аукцион, на котором продаются три уникальных комплекта из новой коллекции, стартовая цена каждой из которых составляет 1 000 евро. Все вырученные средства Оксана передает общественной организации «Слава Украине», которая предоставит теплые одеяла и другие необходимые вещи для суровой зимы, чтобы помочь жителям Украины пережить холодное время года.
После презентации коллекция поступит в продажу в шоурум Оксаны Тандит.