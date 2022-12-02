ФОТО И ВИДЕО ⟩ Белый и золотой – надежда и пшеничные поля Украины: эстонский дизайнер Оксана Тандит показала коллекцию «Победа»

«Коллекция светлая, позитивная. В коллекции превалирует белый и золотой цвета, она яркая и посвящена надежде на то, что победа для Украины наступит в самое ближайшее время. Для меня как для дизайнера мода – это язык, позволяющий выражать свои эмоции, – говорит Оксана Тандит. – Я родилась в Украине, там же начала учиться в школе. Я живу в Эстонии уже более 35 лет, но у меня есть родственники в Украине. Поэтому я хотела создать коллекцию, посвященную стране, где я родилась, людям, которые сегодня сражаются там за свою и нашу свободу. Я чувствую, что Vabamu – подходящее место для представления этой коллекции, где можно вспомнить историю, объяснить, что значит потерять свободу и вернуть ее. Свобода – одна из важнейших ценностей. Свобода жить, любить, выбирать, творить. Инструменты дизайнера – это цвет, материал, силуэт. И если вы спросите меня, какого цвета победа, я отвечу: белого как надежда и золотого как пшеничные поля Украины».

Оксана дала порталу Limon.ee эксклюзивное интервью

– Ты примкнула к партии реформ. Почему?

– Потому что это демократическая и либеральная партия, открытая. Мне близко по духу мировоззрение либерал-демократов. Мне хотелось что-то изменить, а не быть только диванным критиком. Сейчас в Эстонии очень много украинских беженцев, недовольство, может быть, русскоязычного населения, и я себя вижу мостом, объединяющим разные языковые группы. Я говорю и на эстонском, и на русском, и на украинском, хорошо интегрирована в эстонское общество, и мне кажется, что я понимаю каждого по-своему и смогу донести некие идеи, как нас всех примирить. Мы одна страна, мы должны быть все вместе единым народом.

– Ты уверена, что соберешь достаточное количество голосов, чтобы пройти в парламент?

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я вообще не делаю ничего, во что не верю. Я бы хотела, чтобы Эстония осталась свободной страной в свободной Европе. Если это будут голоса, которые дадут бонус тому, чтобы демократия у нас процветала, я буду только рада. Любой результат – это результат и опыт.

– Ты преподаешь эстонский язык украинским беженцам?

– Меня пригласили в Vabaduse Kool, чтобы преподавать дизайнерский курс в прогимназии и гимназии, это 7-11 классы. Меня спросили: могу ли я преподавать на украинском? Я не готова на украинском говорить о дизайне, но сказала, что смогу на эстонском. Это был логичный шаг: почему бы не попробовать? Ребята учат эстонский только два месяца, и мне очень хотелось посмотреть на них, узнать, откуда они, какие они, и мотивировать их на изучение эстонского, показать своим примером, что это не сложно, а интересно, и когда вы знаете язык, то у вас открывается гораздо больше возможностей в обществе. У нас идет взаимообучение: они учат эстонский, я вспоминаю родной язык.

– Наша премьер-министр Кая Каллас часто носит одежду бренда Oksana Tandit. Как бы охарактеризовала ее стиль?

– Мне приятно, когда она одета в наши наряды. Она носит платья всех эстонских дизайнерских марок. Последнее платье мы ей делали 2 года на президентский прием. Она очень занята сейчас, и я думаю, что у нее меньше всего времени, когда идет война, думать о платьях. Я сама пропустила весеннюю коллекцию, это было не то время, как я считала, когда нужно делать показы. И даже этот показ носит больше благотворительный характер. Стиль Каи Каллас классический женственный, она любит платья, а если жакеты, то укороченного силуэта и ярких цветов.

Коллекция была представлена в Vabamu под звуки украинской народной музыки, макияж моделям делала Ксения Линёва, а прически Тамара Корягина.

До 10 декабря на официальной странице дизайнера в Фейсбуке проходит благотворительный аукцион, на котором продаются три уникальных комплекта из новой коллекции, стартовая цена каждой из которых составляет 1 000 евро. Все вырученные средства Оксана передает общественной организации «Слава Украине», которая предоставит теплые одеяла и другие необходимые вещи для суровой зимы, чтобы помочь жителям Украины пережить холодное время года.

После презентации коллекция поступит в продажу в шоурум Оксаны Тандит.