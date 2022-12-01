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Девять явных признаков, что человек перед вами дурак

Limon.ee
Девять явных признаков, что человек перед вами дурак
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Спор. Иллюстративное фото
Спор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сделать вывод о том, умный человек или глупый, можно не по результатам IQ-теста, а по поведению. Недалекие личности по-особенному ведут себя в определенных ситуациях. Лайф приводит несколько простых примеров.

Какие они, по-настоящему глупые люди, как себя проявляют? Целыми днями сидят на диване и смотрят телевизор, не знают, что такое книги, или в их словаре всего 30 слов, как у Эллочки-людоедки в «Двенадцати стульях»? Это, конечно, самые явные признаки недалёкого человека. Есть и особенности поведения, которые подскажут, что перед вами самый настоящий глупец.

Дурак говорит только о себе

Как можно определить, что ваш собеседник не слишком умен? Стоит не только прислушаться к словам, но и обратить внимание на мысли. Глупых людей не интересует ничего, кроме них самих. Поэтому диалог с ними похож на монолог. Естественно, случаи бывают разные. Например, в стрессовых ситуациях мы позволяем кому-то выговориться и внимаем, не вставляя ни слова. Но если знакомый каждый раз перебивает, пытаясь повернуть обсуждение на его прекрасную персону, это первый звоночек о глупости данного индивида.
 
Либо повторяет уже рассказанное, возвращаясь к одним и тем же темам

Тот человек, кто не желает развиваться, не сможет узнать что-то новое и рассказать об этом. Вот и получается, что недалекая личность не к месту говорит об одном и том же: повторяющиеся истории, случаи из жизни или, например, пошлые анекдоты, которые только она и считает смешными. Отчасти это из-за попыток привлечь к себе внимание. Ведь просто так глупца замечают редко.

Дурак игнорирует нужды собеседника

Тот, кто неумен, всегда игнорирует чувства и эмоции человека, с кем разговаривает. Такому персонажу глубоко плевать, что собеседник может заскучать, слушая его, или куда-то опаздывать, устать, нуждаться в поддержке. Ему важно заполнить собой всё пространство, создать видимость собственной важности. Дураки не видят и не понимают, как давят на людей вокруг. Однако если прямо об этом сказать, обидятся и начнут спорить, ссориться или закатят истерику.

Глупец часто спорит, потому что считает себя правым

Еще одна отличительная черта глупых персон – любовь к спорам. Считая, что только они могут быть всегда правы, такие люди не допускают даже мысли об иной точке зрения. Недалекая личность с пеной у рта постарается посвятить собеседника в свою правду. Критика и аргументы пролетают мимо ушей такого человека. Потому и говорят, что «спорить с дураком – себя не уважать».
 
Недалекий человек думает, что знает всё на свете

Наверняка вы слышали поговорку о том, что только дурак думает, что знает всё, а по-настоящему умный человек никогда не перестает учиться? Это правда. Именно по такому признаку можно подтвердить для себя, что общаешься с недалекой личностью. Глупец, узнав немного информации, тут же начнет мнить себя специалистом в данной области. Зачем самосовершенствоваться, когда можно просто повторять один и тот же выученный факт?

Дурак всегда поступает эгоистично

Глупый человек – часто эгоист, живущий только для себя. Требовать что-то, когда нужно ему самому, он готов всегда. А вот помочь нуждающемуся – это не про него. Например, дурак никогда не даст денег в долг. Почему просящий не научился зарабатывать больше, раз ему не хватает? Глупец не привык решать чужие проблемы и впрягаться за кого-то.

 

Недалёкий человек не учится на своих ошибках

Недалёкая личность не извлекает уроков из своих ошибок и снова и снова их повторяет. Фото © Shutterstock

Недалёкая личность не извлекает уроков из своих ошибок и снова и снова их повторяет. Фото © Shutterstock

Чем же ещё отличается умный человек от глупого? Умением учиться на ошибках. Надеясь на какую-то призрачную удачу, дурак повторяет одни и те же действия, которые не приносят результата, ожидая, что ситуация магическим образом изменится сама. В то время как человек более разумный из неудачи извлечёт урок. А умный и вовсе посмотрит на печальный опыт других и сразу продумает план действий, чтобы не ошибиться так же. И только недалёкая личность из раза в раз наступает на те же грабли, удивляясь, почему никто их не убрал с её пути.

 

Дурак постоянно злится, ведь не умеет сдерживать эмоции

Вывести из себя и разозлить человека, обделённого умом, не составит большого труда. Недалёкие личности всегда найдут повод, чтобы разразиться праведным гневом. Причём им абсолютно не важно, что такие сцены устраивать, к примеру, в общественных местах, некультурно. Накричать на официанта, начать ругаться со второй половинкой посреди улицы или выяснять отношения по телефону на рабочем месте — дуракам всё равно, что они могут доставить неудобства окружающим. Эмоциональный интеллект у таких личностей обычно невысокий. Так что мысль, что можно отреагировать спокойнее или хотя бы отойти в укромное место, их не посещает.

 

Глупец в компаниях пытается привлечь к себе внимание

Что ещё делают недалёкие личности? Всегда ведут себя нарочито громко и активно, пытаясь привлечь внимание. Такие люди могут специально что-то уронить, неуместно засмеяться или пошутить, не соблюдать правила этикета и так далее. Всё шоу устроено ради пятисекундного внимания, которого удостоится глупец, пока кто-то будет на него смотреть и крутить пальцем у виска.

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