Девять явных признаков, что человек перед вами дурак

Какие они, по-настоящему глупые люди, как себя проявляют? Целыми днями сидят на диване и смотрят телевизор, не знают, что такое книги, или в их словаре всего 30 слов, как у Эллочки-людоедки в «Двенадцати стульях»? Это, конечно, самые явные признаки недалёкого человека. Есть и особенности поведения, которые подскажут, что перед вами самый настоящий глупец.

Дурак говорит только о себе