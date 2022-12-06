Денис Коваленко – известный эстонский топ-стилист, парикмахер, записываться к которому надо за несколько месяцев вперед, пригласил Limon.ee к себе домой и показал свою по-настоящему яркую и звездную жизнь.
ВИДЕО, ФОТО ⟩ Отдыхает на Бали и живет в невероятной роскоши: эстонский топ-стилист Денис Коваленко пригласил журналистов в свой дом
Денис купил грунт, строил дом мечты и лично занимался его дизайном несколько лет.
Денис рассказывает, что любит путешествовать, но не любит групповые туры и осмотр достопримечательностей. «Не помнишь, что и где видел, когда много стран объездил. Не люблю групповые поездки. Первый и последний раз в 2002 году поехал с группой в Италию. Ты ждешь всех опоздавших, потом каждый спросит, где и за сколько ты купил кружку, тебе хочется вздремнуть в автобусе, а кто-то под ухом рассказывает про свои магнитики на холодильник. Много лет я сам себе организовываю поездки. Пускай это получается немножко дороже, но мне спокойнее и комфортнее, да и сокращаешь шанс встретить знакомых. Люблю отдыхать так, чтобы меня никто не трогал и ходить по своей программе.
Стилист предпочитает отдых на Бали, где можно быть самим собой, слушать себя и наслаждаться красотами природы. Денис планировал встретить там Новый год, но уже в октябре все билеты на нужные даты на этот сказочный остров были распроданы, свободных для аренды вилл не было, поэтому теперь поездка планируется на январь.
Дом Дениса очень уютный, видно, что хозяин обустраивал его с любовью. Денис уже поставил и украсил елку. А под елкой у него живет волшебная черная кошка, которая принимает только двухевровые монеты. «Один раз кошка меня спасла. Мне нужны были деньги, и я опустошил ее, хватило на поездку», – рассказывает Денис. Я оставляю монетку номиналом в два евро и говорю, что я теперь в доле и с кошкой, и с Коваленко.
– Сколько лет ты обустраивал свой дом?
– В 2014 въехал, а грунт купил в 20212. Я искал землю именно в этом районе, и моя клиентка Анне Вески подсказала, что есть такое хорошее место. Приехал, посмотрел, какое-то место странное, на отшибе. Раньше мне казалось, что надо жить в центре, чтобы тебя все видели. Решил, что не стоит покупать этот участок, буду смотреть еще. И тут пришла Анне испрашивает: ты начал строиться? Я понял, что кто-то это место уже взял. В такие моменты ты осознаешь, что именно это тебе и нужно. Быстро поехал на участок, а там экскаватор от бурелома расчищает землю, чтобы все презентабельно выглядело. И я сразу купил.
– Тебе делал дом дизайнер?
– Сначала я нанял архитектора, но в итоге переделывал все сам. Интерьер – это мой собственный проект, дом пропитан моей энергетикой. Изначально дом должен был быть в стиле скандинавского минимализма. Но мне чего-то не хватало. Видишь, нет золотых вензелей, хотя в спальне будет что-то подобное: специально купил обои Versace с золотыми пальмовыми листьями.
– Сколько денег ушло на дом?
– Не знаю, траты же постепенно идут.
– Миллиона полтора?
– Надеюсь, что поменьше. Я еще в начале стройки перестал считать. Мне пришлось много что перестраивать. Первые строители недобросовестно сделали – плоски крыши протекали, стена быстро облупилась. Из-за того, что проект делался впопыхах, мы не успевали что-то сконструировать правильно, и строители строили, а потом приходил инженер и говорил: невозможно так, все обвалится и сломается. И снова мои нервы и расходы. Планировал для отопления использовать солнечные панели: привозят контейнер, а он ни в одну дверь не пролезает. Что делать? Двери выбивали, проемы расширяли, снова закладывали. Такие вещи чуть-чуть расстраивают.
– Человек хочет записаться к тебе на покраску волос. Сколько ждать?
– Два месяца. Постоянные клиенты знают эту систему, так и записываются.
– Что ты делаешь такого, что к тебе хотят попасть?
– Надо не у меня спрашивать, а у клиентов. Когда я в 90-е начинал свою творческую деятельность, парикмахер – так себе профессия была. А тем более для мужчины. Я после школы вообще не знал, чего хочу, учился какое-то время на юриста. Хотя мама говорила, что в детстве, когда я ходил с ней в парикмахерскую, говорил, что буду парикмахером. И случилось так, что после школы попал в парикмахерскую, понравилось, как парикмахерша смешивала краски, накручивала химию, решил попробовать. Узнал, что за это еще и деньги платят… И пробую до сих пор. Я рад, что моя профессиональная жизнь очень насыщенная событиями: открыл свой салон, стал международный стилистом, съездили с Игорем Захаровым в кучу стран, куда бы сам не поехал, выступал в конкурсах, потом стал членом жюри международных и престижных соревнований.
– Некоторые говорят, мол, Денису Коваленко легко было сделать карьеру, на папины-то деньги. Что ответишь?
– Здесь ничего не сделаешь деньгами. Если будет много денег, но я будут портить людям волосы, разве ко мне придет кто-то? Естественно, папа помог на определенном этапе, но все равно ты не можешь работать за счет денег, если нет таланта.