ВИДЕО, ФОТО ⟩ Отдыхает на Бали и живет в невероятной роскоши: эстонский топ-стилист Денис Коваленко пригласил журналистов в свой дом

– Надо не у меня спрашивать, а у клиентов. Когда я в 90-е начинал свою творческую деятельность, парикмахер – так себе профессия была. А тем более для мужчины. Я после школы вообще не знал, чего хочу, учился какое-то время на юриста. Хотя мама говорила, что в детстве, когда я ходил с ней в парикмахерскую, говорил, что буду парикмахером. И случилось так, что после школы попал в парикмахерскую, понравилось, как парикмахерша смешивала краски, накручивала химию, решил попробовать. Узнал, что за это еще и деньги платят… И пробую до сих пор. Я рад, что моя профессиональная жизнь очень насыщенная событиями: открыл свой салон, стал международный стилистом, съездили с Игорем Захаровым в кучу стран, куда бы сам не поехал, выступал в конкурсах, потом стал членом жюри международных и престижных соревнований.