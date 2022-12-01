Так вырос! Меган Маркл засветила сына Арчи во время видеозвонка

Гарри и Меган не стали брать Арчи и тем более годовалую Лилибет на похороны королевы Елизаветы II. К слову, и до этого времени пара нечасто баловала поклонников совместными выходами с детьми.

Однако Маркл все же решилась показать сына во время видеозвонка с политконсультантом экс-президента США Дональда Трампа Джотаком Эдди и писательницей Донной Бразиле, также присутствовала и ее мама Дория Рэгланд. Общение было приватным, но каким-то образом скриншот экрана распространился в Сети.

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Некоторые пользователи Интернета предполагают, что брюнетка спровоцировала это, чтобы привлечь внимание аудитории, так как в последнее время люди говорят лишь о Кейт Миддлтон. Заметно, как 3-летний Арчи значительно вырос, и пока больше похож на своего отца, «забрав» у матери только темный цвет волос.

Меган упрекают, мол, она сделала коварный шаг, чтобы ребенком обелить репутацию. Все же в последний раз Гарри и Меган допустили серьезную ошибку, закатив скандал в ресторане при десятках посетителей.