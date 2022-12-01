Меган Маркл и принц Гарри после сложения королевских полномочий перестали бывать с наследниками на публике. Но недавно бывшая актриса все же показала подросшего сына Арчи, пишет Стархит.
Так вырос! Меган Маркл засветила сына Арчи во время видеозвонка
Гарри и Меган не стали брать Арчи и тем более годовалую Лилибет на похороны королевы Елизаветы II. К слову, и до этого времени пара нечасто баловала поклонников совместными выходами с детьми.
Однако Маркл все же решилась показать сына во время видеозвонка с политконсультантом экс-президента США Дональда Трампа Джотаком Эдди и писательницей Донной Бразиле, также присутствовала и ее мама Дория Рэгланд. Общение было приватным, но каким-то образом скриншот экрана распространился в Сети.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
Некоторые пользователи Интернета предполагают, что брюнетка спровоцировала это, чтобы привлечь внимание аудитории, так как в последнее время люди говорят лишь о Кейт Миддлтон. Заметно, как 3-летний Арчи значительно вырос, и пока больше похож на своего отца, «забрав» у матери только темный цвет волос.
Меган упрекают, мол, она сделала коварный шаг, чтобы ребенком обелить репутацию. Все же в последний раз Гарри и Меган допустили серьезную ошибку, закатив скандал в ресторане при десятках посетителей.
Обозреватели уверены, что супруги выясняли отношения не просто так – скоро грядет громкий развод. «У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», – подчеркнула королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл.