Не только бутылка водки за рулем, но и вобла: пьяная поездка по Эстонии завершилась для водителя в кювете

В прошлую пятницу ночью в полицию поступило сообщение о том, что в Мутсвеэ автомобиль въехал в забор, которым ограждена территория частного дома. И рядом с транспортным средством кто-то возится.

«Картина была такая, что в кювете был автомобиль, рядом с автомобилем возился молодой человек, которого разозлил наш приезд. Нашим приказам он не подчинялся. Выдавал себя не за того, кем является, но он уже знаком нам по работе. Позже пошел на контакт и мы с могли с ним поговорить. Но он до сих пор отрицает, что находился за рулем. В ходе следствия выяснится, кто управлял транспортным средством», – говорит Стевен Кайо из Лыунаской префектуры.

Предполагаемый водитель был арестован за свое агрессивное поведение. А почему автомобиль завершил свое путешествие в кювете, совершенно ясно. В машине была бутылка водки, сушеная рыба, а сам автомобиль на летней резине. Еще в машине были друзья связанного с владельцем автомобиля, но они быстренько скрылись. Владелец автомобиля никуда не делся, можно предположить, что это он и совершил аварию и пытался скрыть следы преступления, снимая регистрационные номера.

Как мы видим на видео, арестованный мужчина просит убрать камеру. По словам Стевена Кайо, данный персонаж знаком полиции, так как он летом уже пытался от них скрыться на автомобиле. «Как в тюрьме!» – сказал водитель.

Водителя отправили в вытрезвитель, а дальше он будет объяснять уже следователям, как такое могло произойти.