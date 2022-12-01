«Он нужен мне здесь»: 37-летний кантри-певец умер на следующий день после свадьбы

В минувшую субботу музыкант сыграл свадьбу, а в воскресенье ночью ушел из жизни. Бездыханное тело Джейка Флинта обнаружила его жена.

«Мы должны просматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне приходится выбирать одежду, чтобы похоронить моего мужа. Мое сердце ушло, и мне просто очень нужно, чтобы он вернулся. Я больше не могу. Он нужен мне здесь», – плачет супруга певца Бренда.

Трагичную новость прокомментировал и менеджер артиста. «С разбитым сердцем и глубокой скорбью я должен сообщить, что Джейк трагически скончался, – написал Клайн. – Сегодня я несколько раз пытался опубликовать пост, но нет сил…»

Эту неделю Джейк планировал посвятить жене: он хотел отложить все дела и отправиться с Брендой в мини-путешествие. 2 декабря артист собирался вернуться к работе.