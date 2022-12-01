Как заставить интерьер выглядеть стильно и дорого: десять простых уловок на заметку хозяевам

Спрячьте все мелочи

Позаботьтесь о том, чтобы пылесос, а также все пульты и ключи лежали как можно дальше от человеческих глаз. Если у этих предметов нет постоянного места хранения, то они будут загромождать собой дом. В связи с этим общая обстановка будет испорчена и максимально удешевленная.

Замените диванные подушки

Разложенные на мягкой мебели декоративные подушки придают комнате определенный шарм, но если они подобраны неправильно, то могут делать общий интерьер довольно простым и широкодоступным. Весь секрет заключается в том, что подушки должны быть изготовлены из качественного материала, а также иметь большой размер. Следите за тем, чтобы подушки были мягкими и удобными, а также подходили к общему интерьеру комнаты. Кроме того, за подушками нужно регулярно ухаживать: чистить и удалять катышки с чехлов.

Опустите шторы до пола

Добавить элитного вида вашему дому поможет довольно простое решение: опустите шторы вплоть до пола. Такой шаг позволит создать визуальный эффект высоких потолков. Также при выборе текстиля следует обращать внимание на качество материала. Чтобы в доме было ощущение богатства и тепла, нужно отдать предпочтение шелковым тканям нейтральных цветов.

Спрячьте телевизор