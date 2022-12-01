В 2019-м внимание общественности устремилось на Веру Алдонину не по ее собственному желанию: мама девочки неожиданно скончалась в 38 лет. После смерти Юлии Началовой вся страна переживала за Веру, оставшуюся без самого близкого человека, пишет «Стархит».
Любовник мамы отсудил полквартиры, хотя папа пытался все исправить: Вера Алдонина после смерти Началовой
Юлия Началова с юности мечтала о детях, но в браке с Дмитрием Ланским желание не осуществилось. Поговаривали, что под влиянием экс-солиста «Премьер-министра» певица села на жесткую диету, довела себя до анорексии и посадила почки, с чего началась длительная борьба с рядом недугов: волчанкой, подагрой, а затем и диабетом.
Ланской отрицал, что повлиял на ухудшение здоровья Началовой, ну а Лариса Долина, которая близко дружила с коллегой, уверяла: разошлись влюбленные, когда Юля застала Дмитрия с другой. Предательство словно состарило артистку на 20 лет, но у нее появилась новая жизненная цель: стать мамой, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.
Исполнительнице хита «Герой не моего романа» удалось поправить здоровье и обрести надежду в браке с Евгением Алдониным. В союзе с футболистом сбылась заветная мечта Юлии, и 1 декабря 2006-го на свет появилась дочка пары Вера. Но легко ли было наследнице знаменитостей нести груз звездной фамилии? Особенно, когда родители развелись, а в 13 девочка потеряла маму…
Развод родителей
Лавстори Юлии и Евгения Алдонина начиналась очень романтично. Певица и футболист познакомились через Дейвидаса Шембераса, а когда Евгений вызвался проводить артистку, они проболтали у дома до самого утра. Окончательно спортсмен очаровал вокалистку, устроив на следующий день свидание с прогулкой по Москве-реке. Влюбленные почти не расставались до Нового 2006 года, когда Алдонин сделал избраннице предложение.
Через полгода состоялась свадьба пары, где Юля подарила жениху песню «Давай поговорим о любви», а тот торжественно вручил ей ключи от квартиры на Кутузовском проспекте. События развивались, как в сказке: медовый месяц в Венеции, рождение дочки Веры 1 декабря. В 2007-м Началова рассказывала всем знакомым о том, как счастлива, когда же эйфория исчезла?
В 2011-м появилась новость о разводе идеальной пары, и Алдонин пояснил, что отношения подошли к финалу, так как они с Юлией перестали идти на компромиссы. Певица записывала альбом в США, куда футболист не мог перебраться из-за собственной карьеры. Об отдалении говорила и сама артистка.
«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», – говорила Началова в программе «Судьба человека».
Почему же Юлии пришлось оправдываться по поводу возможного вмешательства в историю третьих лиц? Дело в том, что в прессу просочились сведения о ее романе с хоккеистом Александром Фроловым, и хотя певица уверяла, что новые отношения возникли спустя полгода после развода, в это мало кто верил. Алдонин повел себя благородно, не обвиняя звезду в предательстве. Лишь после смерти Началовой футболист позволил себе признаться, как все обстояло на самом деле. «Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял», – обмолвился бывший муж артистки в программе «Привет, Андрей!».
Счастливый ребенок
Дети всегда тяжело переживают развод родителей, но бывшие супруги сделали все, чтобы Вера перенесла событие максимально безболезненно. Спустя два года после разрыва мамы с папой девочка поступила в гимназию «Интеграция XXI век», где училась с девяти утра до шести вечера. Вера казалась абсолютно счастливым ребенком: делилась с журналистами, как любит рисовать, играет с папой в футбол и ходит с ним в парк или в кино, ладит с Александром Фроловым и посещает его матчи. «Папа познакомил меня с другом, футболистом Сережей Игнашевичем. А в прошлом году ко мне на день рождения Коля Басков приходил, цветочки подарил. К Ларисе Долиной, моей крестной, недавно в гости ездили. У Лины, ее дочки, ребеночек появился. Лариса интересная. Мне нравится, как она поет. Я ее смотрела в «Универсальном артисте». Классно!» – рассказывала семилетняя Вера «СтарХиту».
К слову, уже тогда дочка Юлии любила играть на фортепиано, танцевать и петь. «Особенно песни Мэрайи Кэри, – признавалась девочка. – Очень хочу ее вживую увидеть. Я знакома с маминым продюсером Уолтером Афанасьевым. Он писал и для Мэрайи! Вокалом со мной дедушка занимается, как с мамой когда-то».
В 2014-м Евгений Алдонин встретил новую любовь, Ольгу. Вера легко поладила с женой отца и стала частым гостем в их доме. Радовалась девочка и тому, что вскоре в семье папы родился сын Артем. В ноябре 2019-го у супругов появилась еще и дочка Анжелика, но, к сожалению, Юлия уже не смогла поздравить бывшего мужа с событием…
Наполовину сирота
Вера нередко появлялась на публике вместе с родителями: в 2016-м пришла в студию «Секрета на миллион» на НТВ, ездила с мамой на гастроли и даже выходила с ней на сцену, снялась в клипе на трек «Жди» с Данилой Кирюткиным в 2015-м. У девочки сложились доверительные отношения с Началовой, так что родственницы общались как близкие подруги и не имели тайн.
Поэтому от Веры не скрывали болезни мамы: девочка видела, как Юлия страдает от последствий подагры и поддерживала ее в трудные минуты. Но могла ли Вера Алдонина представить, насколько фатальным окажется недуг?
Специалисты подозревали, что развитие подагры у Началовой спровоцировала неудачная пластика груди в 2011-м: тогда у Юлии началось заражение крови и обострились проблемы с почками. Казалось, болезнь удалось купировать, но из-за жесткого графика работы весной 2019-го артистка упустила момент, когда обычная мозоль на ноге превратилась в очаг сепсиса.
У Началовой резко подскочил сахар, и врачи диагностировали у нее диабет второго типа. Ужасы продолжились: ранка превратилась в гангрену, но Юлия отказалась от того, чтобы у нее отняли ногу. Согласие на ампутацию дали уже родители звезды, когда ту ввели в медикаментозную кому. Было слишком поздно – 16 марта 2019-го сердце 38-летней вокалистки остановилось.
Лечащий врач Началовой Василий Шуров отмечал, что во время последнего визита, за полгода до трагедии, певица не выглядела тяжелобольной, а убила ее случайность. «От подагры люди не умирают. Другое дело, что из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та натерла. Но я не видел ее ноги, когда она поступила в больницу, поэтому однозначно утверждать не могу», – рассуждал доктор.
Незадолго до трагедии Вера ездила с одноклассниками в Лондон, поэтому страшную новость о смерти матери прямо в аэропорту сообщил девочке отец. «Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», –сетовал Алдонин в программе «Пусть говорят» Первого канала.
Суд с любовником матери
После смерти Юлии Началовой вскрылось множество проблем: хотя папа и мачеха были готовы принять девочку в семью, все кружки и школа находились близ дома бабушки и дедушки по материнской линии. Виктор Началов пояснил журналистам, что Вера буквально живет со всеми, ведь большую часть времени проводит с ними, но при этом ездит на каникулы и праздники к отцу, который к тому же частенько забирает ее из гимназии.
Алдонина в тот момент волновало не только эмоциональное состояние дочери, но и ее материальное благополучие: изначально после развода футболист оставил квартиру наследнице, но Юлия заняла у Александра Фролова 20 миллионов рублей, а в качестве оплаты долга переписала на него половину недвижимости. Деньги пошли то ли на лечение, то ли на творчество, но, в любом случае, после смерти певицы хоккеист отказался возвращать имущество Вере.
Проиграв суд Фролову, родители Началовой выставили квартиру в комплексе «Кутузовская Ривьера» за 100 миллионов рублей (1 666 000 евро по сегодняшнему курсу), а в прошлом году снизили цену на 10 процентов. Сейчас апартаменты все еще не проданы, а их стоимость составляет 87 миллионов.
Жизнь продолжается
Впрочем, поклонников звездной семьи больше волновало не финансовое положение наследницы. Вера поражала окружающих силой духа и стойкостью, ведь твердо держалась на похоронах и не показывала личной драмы, выходя в свет. Так, впервые девочка появилась на публике в апреле 2019-го, на отчетном фортепианном концерте. Как дочка играет на инструменте, заснял на телефон Евгений Алдонин, пришедший поддержать подростка вместе с женой.
Затем Вера появилась в студии программ «Привет, Андрей!» и «Пусть говорят», где сообщила о своем желании стать артисткой. Слова подтвердились делом: на школьном вечере девушка исполнила композицию «Московские окна», а в мае 2020-го спела «Письмо с фронта», которое ранее было в репертуаре Юлии Началовой. Разумеется, поклонники тут же отметили сходство голосов мамы и дочери.
Горечь утраты не отступала, и в январе 2021-го Вера дала трогательное интервью в программе «Док-ток» Первого канала. 14-летняя девушка призналась, что по-прежнему привозит маме подарки из поездок, правда, увы, теперь на могилу… «У мамы была карта желаний, в которой она все писала в настоящем времени. То есть она там писала, что имеет большой дом, хорошую машину и так далее. Она хотела, чтобы было больше концертов, программ, чтобы был мужчина любящий, сыночка хотела», –откровенничала Вера.
Мама гордилась бы сильной и талантливой дочкой: Вера спела трек «Герой не моего романа» в «Модном приговоре», а в шоу «Дуэты» исполнила композицию вместе с близким другом Юлии Александром Панайотовым. На Ювелирной Неделе моды в минувшем ноябре повзрослевшая девушка и вовсе выступила с кавером на хит Уитни Хьюстон I have nothing. Тогда юная артистка поразила публику не только сильным вокалом, но и элегантным вечерним платьем в сочетании с черными перчатками.
Веру продолжали называть копией родительницы, как внешне, так и в связи с походим тембром. Кажется, от бесконечных сравнений девушка порядком устала, ведь не стремилась стать второй Юлией Началовой. «Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», – недвусмысленно намекнула Алдонина в интервью передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ.
Нет сомнений, что у Веры большое будущее и не только в силу ностальгии публики по Юлии. В девушке удивительным образом сочетаются талант, привлекательность и широта души: заработанные с продажи билетов на концерт 150 тысяч рублей наследница Началовой отдала на благотворительность – на лечение 12-летнего мальчика, борющегося с раком. «Я не нахожусь в позиции, когда нужны срочные деньги. Поэтому лучше было сделать добро кому-то еще», – заключила Вера Алдонина.
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