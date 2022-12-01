Любовник мамы отсудил полквартиры, хотя папа пытался все исправить: Вера Алдонина после смерти Началовой

Через полгода состоялась свадьба пары, где Юля подарила жениху песню «Давай поговорим о любви», а тот торжественно вручил ей ключи от квартиры на Кутузовском проспекте. События развивались, как в сказке: медовый месяц в Венеции, рождение дочки Веры 1 декабря. В 2007-м Началова рассказывала всем знакомым о том, как счастлива, когда же эйфория исчезла?

В 2011-м появилась новость о разводе идеальной пары, и Алдонин пояснил, что отношения подошли к финалу, так как они с Юлией перестали идти на компромиссы. Певица записывала альбом в США, куда футболист не мог перебраться из-за собственной карьеры. Об отдалении говорила и сама артистка.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», – говорила Началова в программе «Судьба человека».