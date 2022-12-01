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Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут перемены в личной жизни: одним любовь, другим беда

Limon.ee
Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут перемены в личной жизни: одним любовь, другим беда
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Перемены к лучшему. Иллюстративное фото
Перемены к лучшему. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог считает, что люди в силах влиять на судьбу, пишет teleprogramma.pro.

Тамара Глоба в своем астропрогнозе на декабрь назвала знаки зодиака, которым предстоят перемены в личной жизни. Кому-то эти изменения принесут счастье, а кому-то сплошные беды. Тем не менее астролог считает, что люди могут влиять на то, что им предначертано.

Обратить свои взоры на личную жизнь должны Овны, Тельцы и Близнецы.
 
Овнам звезды начертали сильные увлечения вдали от дома. Они могут слишком увлечься страстями и потерять своих близких из-за этого. Вероятны измены и неприятные их последствия.

Тельцам светит успех в личных делах. Начиная со второй половины декабря удачу в этой сфере жизни могут принести перемены, которые представители этого знака запланировали давно. Им предстоят новые знакомства и приятные встречи, ждет творческий и личный успех.

Близнецов ожидают кардинальные перемены в личной жизни, которые произойдут, скорее всего, уже в начале месяца.

«Будьте очень внимательны к семье и к тем, кого вы любите, поддержите их, чтобы не потратить время и силы на восстановление отношений», – предупредила Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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