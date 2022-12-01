Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут перемены в личной жизни: одним любовь, другим беда
Тамара Глоба в своем астропрогнозе на декабрь назвала знаки зодиака, которым предстоят перемены в личной жизни. Кому-то эти изменения принесут счастье, а кому-то сплошные беды. Тем не менее астролог считает, что люди могут влиять на то, что им предначертано.
Тельцам светит успех в личных делах. Начиная со второй половины декабря удачу в этой сфере жизни могут принести перемены, которые представители этого знака запланировали давно. Им предстоят новые знакомства и приятные встречи, ждет творческий и личный успех.
Близнецов ожидают кардинальные перемены в личной жизни, которые произойдут, скорее всего, уже в начале месяца.
«Будьте очень внимательны к семье и к тем, кого вы любите, поддержите их, чтобы не потратить время и силы на восстановление отношений», – предупредила Тамара Глоба на своем YouTube-канале.