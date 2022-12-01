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Развод на женщин хорошо влияет: в Сети обсуждают расставание Потапа с Каменских

Limon.ee
Развод на женщин хорошо влияет: в Сети обсуждают расставание Потапа с Каменских
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Потап и Настя Каменских.
Потап и Настя Каменских. Фото: Shemetov Maxim

Украинский артист Потап (Алексей Потапенко) 29 ноября отреагировал на премьеру песни своей жены, украинской артистки Насти Каменских «Мама зима», в которой она рассказала о разлуке с любимым.

Потап разместил в своем микроблоге название песни и поставил активную ссылку на страницу Каменских.

«Мама-зима,

Мала вона

На нас свої плани», – опубликовал куплет из новой песни Каменских Потап.

«Вы разошлись?» – поинтересовались фолловеры.

«Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит», – отреагировали подписчики.

«Очень надеемся, что про развод с Настей просто слухи», – написали пользователи Сети.

«Единственная песня классная у Насти! Развод с мужчинами на женщин хорошо влияет. Первый раз так понравилась ее песня. Красивая», – прокомментировали пост Потапа его поклонники, пишет gordonua.com.

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