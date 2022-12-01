Развод на женщин хорошо влияет: в Сети обсуждают расставание Потапа с Каменских

«Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит», – отреагировали подписчики.