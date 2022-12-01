ВИДЕО ⟩ Эстонский стриптизер требует больше гламура, и макияжа, и маникюра: его новый клип взорвал страну

Только на прошлой неделе Андрус Мулд, сценическое имя Hunt, объявил, что отменяет свой собственный концерт в трактире Imavere, потому что отказывается выступать в доме, где выступали DJ Heiki и стриптизер Марко Тасане.

Тасане, самый популярный мастер эротического искусства в Эстонии, признался, что узнал о музыканте по имени Hunt только в прошлом месяце и не был оскорблен его решением. Похоже, что решение Мулда ничуть не тронуло Тасане. Он он выпустил новую песню, в которой требует больше гламура! Смотрите видео!