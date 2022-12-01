В декабре две «быстрые» планеты будут в фазе ретроградности, что немножко потянет нас мыслями и чувствами назад.
Эстонский астролог советует в декабре использовать благоприятный аспект миллионера: читайте, что надо делать!
Покупки техники, автомобилей и крупные заказы по интернету стоит делать до 28 декабря. Так как с 29.12.2022 по 18.01.2023 Меркурий будет ретроградным. Если перед новогодними скидками устоять не удастся, то хотя бы сохраните чеки, чтобы в случае поломки была возможность обмены товара.
В связи с растянутой на весь январь ретро фазой Меркурия, рекомендую не откладывать решения важных вопросов, связанных с торговлей, рекламой, запуском новых проектов и дел, связанных с обучением, на начало следующего годы. В декабре совершить все вышесказанное будет проще и гораздо эффективнее.
Кроме того, весь декабрь мы будем наблюдать благоприятный аспект между планетами-гигантами Плутоном и Юпитером, так называемый аспект миллионера. Такое влияние Планет при удачном стечении обстоятельств может открыть многие двери и подарить шансы на успех людям предприимчивым и немного авантюрным. Естественно, каждый из нас не сможет стать миллионером, но купить лотерейный билет, используя мой календарь удачных дней, стоит.
Если вы начинали какие-то крупные проекты в 2020 году или весной этого года, то вполне можете оказаться в числе тех, кому повезло.
Ретроградный Марс все еще обещает ворошить темы застарелых конфликтов и предупреждает, что забытая вражда может вспыхнуть вновь. Это касается как вопросов политики, так и жизни отдельных людей. В декабре мы увидим много новых политических провокаций на старые темы. Если говорить об отдельных знаках, то избегать острых ситуаций, травм, интриг. Открытых врагов следует избегать представителям знаков Тельца и Козерога.
Везунчики месяца – Девы и Львы, или если в этих знаках Зодиака есть важные точки вашего гороскопа. Проверить это можно, самостоятельно построив свою натальную карту в любом бесплатном интернет-ресурсе.
Овен
В последний месяц года ваши амбиции возрастут до небес. Захочется всего и сразу, особенно подарков и путешествий. Некоторым из вас захочется вернуть утраченные два года позиции и начать активно самоутверждаться. Особенно повезет тем из вас, кто отправится в декабре в путешествие или будет взаимодействовать с заграничными партнерами. Удачи следует ждать издалека, сохраняя при этом легкий нрав и авантюрное настроение.
Удачные дни: 4–7, 9, 17,18, 26,30
Конфликтные дни: 1–3, 8, 10–12, 22
Телец
Для Тельцов последний месяц года может стать критическим в плане переутомления. Берегите здоровье и старайтесь не ввязываться в чужие интриги. Период до 20-х чисел декабря будет настраивать вас на активную борьбу за место под солнцем. Возможно, вам придется принимать категоричные решения или избавляться от негативных привычек. Последние 10 дней декабря подарят новые планы, а кому-то из вас и новые знакомства.
Удачные дни: 1–3, 14, 15, 19–30
Конфликтные дни: 4–11
Близнецы
Близнецы окажутся перед серьезным выбором, связанным с партнерскими отношениями. Он может касаться как деловых, так и личных тем, но в любом случае не отменяет необходимости принятия решений. Последние 10 дней декабря чреваты интригами, сложностями и экстремальными ситуациями. Берегите себя от переутомления и старайтесь не вовлекаться в конфликты. Не исключено, что вплывут старые, нерешенные проблемы.
Удачные дни: 1–7, 20–31
Конфликтные дни: 14–18
Рак
Ракам стоит обратить внимание на свой драгоценный организм. Идеально взять курс массажа или устроить предпраздничный детокс. Вероятно, что вам придется ставить чужие интересы превыше своих, но это ненадолго. Месяц подходит для того, чтобы взять с семью домашнего любимца. Последние 10 дней декабря актуализируют тему личных или партнерских отношений. Возможно, вы решитесь на серьезный шаг, чтобы укрепить союз или поставить окончательную точку.
Удачные дни: 1, 8, 10–15, 18, 21, 27
Конфликтные дни: 3,9, 16, 20, 23–25, 30, 31
Лев
Львам будет везти по-крупному или в мелочах. Это месяц новых романов и амбициозных проектов. Решая проблемы играючи, Львы могут сделать то, что раньше не получалось. Особенно хорош декабрь будет для людей, занятых творчеством. Хобби может вырасти в мастерство, а увлечение в нечто большее. В праздничные дни лучше воздержаться от переедания, так как избавиться от лишних калорий потом будет сложно.
Удачные дни: 3, 10–13, 28, 31
Конфликтные дни: 6–9, 14, 15, 19–26, 30
Дева
Девам полезно быть дома. Вопросы семейных уз приобретут для вас особенное значение. Некоторых даже ожидает прибавление в семействе или крупное семейное торжество. Встречать праздники следует в большой и шумной компании, а также потратить часть средств на нужды благотворительности. Делайте стол шире, а не забор выше, тогда вам обязательно повезет!
Удачные дни: 1–7, 22-31
Конфликтные дни: 14–18
Весы
Весы будут очень много общаться. Вам захочется активной социализации и это желание может вылиться в большую востребованность. Хорошо проходят рекламная деятельность и дела, связанные с медиа и СМИ. Пока все остальные знаки готовятся к праздникам, ваша работа идет полным ходом. Не исключены новые проекты, особенно если они связаны с торговлей или журналистикой. Новый год лучше встречать в узком семейном кругу, в гостях или дома.
Удачные дни: 1–3, 14, 15, 19–30
Конфликтные дни: 4–11
Скорпион
Скорпионов будут заботить вопросы финансов и ресурсов в целом. Некоторые из смогут преуспеть и неплохо заработать, если проявят бизнес-чутье. Декабрь выдаст шансы на большой куш, но решения надо принимать быстро, пока его не приняли за вас. Месяц таит в себе множество искушений. Поддаваться надо далеко не на все. Расслабиться получиться только в конце декабря, когда вы почувствуете прилив сил, чтобы завести новые знакомства.
Удачные дни: 1–8, 28–31
Конфликтные дни: 18
Стрелец
Стрельцов ждет невиданная удача в тех сферах, где вам надо показать себя во всей красе. Публичные выступления, доклады, интервью и шумные праздники – ваша стихия. Полезно заняться вопросами совершенствования всего, что для вас важно, от прически до образования. Не бойтесь выделяться из толпы, все камеры направлены только на вас. Учитывая всеобщее внимание, стоит помнить, что и ошибки могут быть фатальными, поэтому ваш образ и репутация должны быть безупречными.
Удачные дни: 11, 12, 25–31
Конфликтные дни: 4–10, 19–24
Козерог
Первые три недели месяца не будут простыми. Вы захотите спокойствия и уединения. Новогодняя суета может раздражать, как и суета в принципе. Берегите силы и не переутомляйтесь на работе. Вы можете оказаться объектом интриг или сплетен. В декабре так же легко заиметь собственные тайны, как и узнать чужие. После 20-х чисел месяца почувствуете прилив энергии и захотите выйти из тени и это уже будет совсем другая история…
Удачные дни: 1–3, 8–14, 18, 22, 31
Конфликтные дни: 20
Водолей
Водолеи будут активно участвовать в жизни общества. Не отказывайтесь от возможности показать себя миру, посещая светские мероприятия в преддверии праздников. Вы можете обзавестись нужными знакомствами и построить планы на следующий год. Месяц обещает дружелюбную атмосферу, где вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Последние 10 дней декабря настроят на созерцательный лад, и вы захотите уединения.
Удачные дни: 10,11, 15–24, 30, 31
Конфликтные дни: 1–5, 13
Рыбы
Для Рыб декабрь – важнейший месяц года, когда ваши амбиции обязаны потребовать выхода. Не исключено, что придется заниматься очень важными делами. Период подходит для деловой активности, оформления важных документов, заключения договоров и общения с начальством. Держите голову выше, именно сейчас у вас есть шанс произвести неизгладимое впечатление на окружающих.
Удачные дни: 11, 20–31
Конфликтные дни: 1–4, 8, 12–14