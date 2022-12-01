Эстонский астролог советует в декабре использовать благоприятный аспект миллионера: читайте, что надо делать!

Удачные дни: 1–7, 20–31

Конфликтные дни: 14–18

Рак

Ракам стоит обратить внимание на свой драгоценный организм. Идеально взять курс массажа или устроить предпраздничный детокс. Вероятно, что вам придется ставить чужие интересы превыше своих, но это ненадолго. Месяц подходит для того, чтобы взять с семью домашнего любимца. Последние 10 дней декабря актуализируют тему личных или партнерских отношений. Возможно, вы решитесь на серьезный шаг, чтобы укрепить союз или поставить окончательную точку.

Удачные дни: 1, 8, 10–15, 18, 21, 27

Конфликтные дни: 3,9, 16, 20, 23–25, 30, 31

Лев

Львам будет везти по-крупному или в мелочах. Это месяц новых романов и амбициозных проектов. Решая проблемы играючи, Львы могут сделать то, что раньше не получалось. Особенно хорош декабрь будет для людей, занятых творчеством. Хобби может вырасти в мастерство, а увлечение в нечто большее. В праздничные дни лучше воздержаться от переедания, так как избавиться от лишних калорий потом будет сложно.

Удачные дни: 3, 10–13, 28, 31

Конфликтные дни: 6–9, 14, 15, 19–26, 30

Дева

Девам полезно быть дома. Вопросы семейных уз приобретут для вас особенное значение. Некоторых даже ожидает прибавление в семействе или крупное семейное торжество. Встречать праздники следует в большой и шумной компании, а также потратить часть средств на нужды благотворительности. Делайте стол шире, а не забор выше, тогда вам обязательно повезет!

Удачные дни: 1–7, 22-31

Конфликтные дни: 14–18

Весы