НЕ ВИНОВАТАЯ ОНА! ⟩ Светлану Светличную положили в психиатрическую больницу

СМИ сообщили о госпитализации советской актрисы Светланы Светличной. Якобы 82-летнюю актрису положили в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского. Невестка Светличной эту информацию опровергла.

По словам Ольги, актрису положили в больницу, но не «на постоянное место». Родственники заверяют, что любят Светлану Светличную, никто ее не хочет запрятать в больницу, а сейчас сын актрисы возмущен публикациями в СМИ. «Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит. Когда вы заявляете такие вещи – народ ее любит, а вы, такие сволочи, не любите», – заявила невестка.

Издание «СтарХит» сообщает, что актрису положили в стационар на улице Матросская тишина. По словам сына Светличной, теперь там у нее постоянное место пребывания, давление и общее состояние у актрисы в норме, добавил ее сын.

Ранее сообщалось, что у Светланы Светличной заболевание, связанное с головой, оно прогрессирует. Родные говорили, что помочь ей нельзя. В Москве советская актриса проживала в просторных апартаментах, ее посещает сиделка, следит за здоровьем.