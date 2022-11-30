Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд

«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала ТОП-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» – написала она в своем телеграм-канале. Актриса добавила, что четыре года назад мечтала доказать, что у любви нет преград и каждая может стать успешной моделью.