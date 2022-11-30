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Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд

Limon.ee
Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд
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Двадцатипятилетняя уроженка Омска Юлия Романова, более известная как Ева Элфи, радостно сообщила фанатам, что заняла первую строчку рейтинга на сайте Pornhub, пишет Супер.

«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала ТОП-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» – написала она в своем телеграм-канале. Актриса добавила, что четыре года назад мечтала доказать, что у любви нет преград и каждая может стать успешной моделью.

До порно девушка работала в сфере SMM, но с маркетингом не срослось: Еву уволили за частые прогулы. После она пыталась сниматься в сериалах, но считала, что из-за роста в 163 сантиметра перспектив на телеэкране у нее нет. Сменить профессиональный вектор Ева решилась благодаря парню – с ним же снималась в первых порнофильмах.

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