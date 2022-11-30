Двадцатипятилетняя уроженка Омска Юлия Романова, более известная как Ева Элфи, радостно сообщила фанатам, что заняла первую строчку рейтинга на сайте Pornhub, пишет Супер.
Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд
Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд
«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала ТОП-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» – написала она в своем телеграм-канале. Актриса добавила, что четыре года назад мечтала доказать, что у любви нет преград и каждая может стать успешной моделью.
До порно девушка работала в сфере SMM, но с маркетингом не срослось: Еву уволили за частые прогулы. После она пыталась сниматься в сериалах, но считала, что из-за роста в 163 сантиметра перспектив на телеэкране у нее нет. Сменить профессиональный вектор Ева решилась благодаря парню – с ним же снималась в первых порнофильмах.