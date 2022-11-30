Звезда «Гарри Поттера» рассказала, как пережить климакс

«Мы интереснее, мудрее, сильнее, больше сами по себе. Мы богаче характером, нам есть что дать. Почему мы должны отступать, когда все только начинается?» – поделилась она мудростью в интервью The Sunday Times.

Хелена считает, что вокруг женщин в периоде менопаузы слишком много стереотипов. «Существует ошибочное убеждение, что женщина выходит из игры, как только перестает производить яйцеклетки. Это несправедливо, что люди могут становиться совершенно ненормальными из-за гормонов. Однако у женщины был чудесный дар – возможность родить ребенка, и это расплата за него», – высказалась актриса.