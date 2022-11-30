Звезда «Гарри Поттера» рассказала, как пережить климакс

Вот и наши любимые актрисы дожили до тех лет, когда хочется с удивлением переспросить: «Сколько?» Хелене Бонем Картер в этом году исполнилось 56. Актриса возраста не боится и уточняет, что делать омолаживающие операции не планирует, пишет Супер.
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«Мы интереснее, мудрее, сильнее, больше сами по себе. Мы богаче характером, нам есть что дать. Почему мы должны отступать, когда все только начинается?» – поделилась она мудростью в интервью The Sunday Times.
Хелена считает, что вокруг женщин в периоде менопаузы слишком много стереотипов. «Существует ошибочное убеждение, что женщина выходит из игры, как только перестает производить яйцеклетки. Это несправедливо, что люди могут становиться совершенно ненормальными из-за гормонов. Однако у женщины был чудесный дар – возможность родить ребенка, и это расплата за него», – высказалась актриса.
Тем не менее менопауза далась актрисе непросто. По ее словам, переходный возраст детей наложился на изменения в ее организме. «Вы все фактически сходите с ума одновременно, так что это занятный вызов», – рассказала Хелена. Сейчас ее сыну Билли 19 лет, а дочери Нелл – 14. По словам актрисы, главное – не пугаться изменений и прислушиваться к себе.