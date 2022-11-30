Почему Джеку не нашлось места рядом с Розой: ответ есть в не вошедшей в «Титаник» сцене

Сколько слез пролили девчонки в финале фильма «Титаник», когда Джек погиб, замерзнув в ледяных водах океана? Конечно, многие винят Розу, которая по каким-то непонятным причинам не подвинулась на двери, что ее спасла, и не уступила место возлюбленному, пишет Thevoicemag.

Вот уже много лет зрители задаются вопросом: «Почему?». Но мало кто знает, что ответ есть, и он – в удаленных сценах картины. К очередному юбилею «Титаника» были опубликованы сцены, не вошедшие в фильм. И одна из них все объясняет, пишет