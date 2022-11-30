«Почему Джек не выжил, ведь место на двери рядом с Розой было?» — вопрос, которым до сих пор задаются многие поклонники «Титаника». У нас есть ответ!
Почему Джеку не нашлось места рядом с Розой: ответ есть в не вошедшей в «Титаник» сцене
Сколько слез пролили девчонки в финале фильма «Титаник», когда Джек погиб, замерзнув в ледяных водах океана? Конечно, многие винят Розу, которая по каким-то непонятным причинам не подвинулась на двери, что ее спасла, и не уступила место возлюбленному, пишет Thevoicemag.
Вот уже много лет зрители задаются вопросом: «Почему?». Но мало кто знает, что ответ есть, и он – в удаленных сценах картины. К очередному юбилею «Титаника» были опубликованы сцены, не вошедшие в фильм. И одна из них все объясняет, пишет
Итак, после того, как герой Леонардо Ди Каприо пытался забраться к героине Кейт Уинслет на дверь (или панель, кусок стены – кто как называет), всё оказалось тщетным – спасительная «плотина» норовила опрокинуться. В этот момент к паре подплыл мужчина, который тоже хотел залезть к Розе. Однако Джек запретил ему это делать со словами «Места хватит только для леди, иначе панель пойдет ко дну».