В субботу в T1: рождественская ярмарка с почти 50 продавцами, выступление ансамбля Legend

Рождественская ярмарка Т1 стартует в 12:00 в субботу. Здесь можно будет найти пипаркооки, мед, различные мясные копчености, выпечку и другие вкусные фермерские продукты. На прилавках также представлены перчатки, шарфы, головные уборы, украшения ручной работы, средства по уходу за телом, свечи и многое другое.

В 14:00 бесплатный праздничный концерт в Т1 даст ансамбль Legend, в составе Рольфа Роосалу, Марви Валласте и Лаури Пихлапа. Перед ними в 13:00 выступят танцевальный коллектив Avant и Школа танца D7.