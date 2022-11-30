ВИДЕО ⟩ Таллинн, держись! В аэропорт имени Леннарта Мери приземлился Алексей Панин и поднял эстонский флаг

«Мы приехали с кинорежиссером Романом Кочановым на мероприятие "Антивоенный хакатон" – это съезд блогеров, инфлюенсеров, общественных деятелей и деятелей культуры, кино и искусства. Будем в Таллинне до воскресенья: заниматься мероприятием, гулять и встречаться с друзьями», – рассказал Алексей Панин порталу Limon.ee