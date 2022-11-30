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ВИДЕО ⟩ Таллинн, держись! В аэропорт имени Леннарта Мери приземлился Алексей Панин

Limon.ee
Таллинн, держись! В аэропорт имени Леннарта Мери приземлился Алексей Панин
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Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Shemetov Maxim

Алексей Панин сразу из салона самолета выставил видео, что благополучно приземлился в Таллинн.

«Мы с Романом Романовичем добрались до Таллинна. За окном настоящая зима, прямо как в Москве. Здравствуй, Таллинн», – задорно говорит Алексей сразу после посадки самолета.

Скандальный актер прилетел в Таллинн рейсом FR 9913 из Барселоны. 

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